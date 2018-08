Vil ha ei faglig vurdering av legevakta

Øksnes

I formannskapet i Øksnes ble det stilt spørsmål ved om legevakta er noe som har blitt drøftet i regionrådet. Ordfører Karianne Bråthen svarte at det har det ikke. Bø-ordfører Sture Pedersen kom lørdag med et utspill der han ba om at legevakten ble flyttet fra Stokmarknes til Sortland.

Til fordel for pasienter

– Med kommunereformen skulle en større grad av interkommunalt samarbeid erstatte kommunesammenslåing. Jørn Martinussen (V), som har lest utspillet. Han poengterer at han ikke liker lokaliseringsdebatter. Han satte fingeren på at der er en del som har endret seg fra den gang den interkommunale legevakta på Stokmarknes ble opprettet. For eksempel har leiekostnadene steget fra null til en million kroner. Han peker på at Sortland er regionsenteret.

– To tredjedeler av dem som bor i regionen, i Øksnes, Andøy, Sortland og Bø, vil få kortere kjøretid om legevakta blir lagt til Sortland. For meg virker det interessant å utrede de mulighetene som måtte ligge der, sa Martinussen i formannskapsmøtet mandag.

– Hvordan lokaliseringen gagner oss

Han peker på at en flytting kan gi sparte penger.

– Det skulle vært interessert å vite hva det offentlige betaler for taxiskyss til og fra sykehuset, sier Martinussen.

Ordfører Karianne Bråthen (Ap) svarte at hun tok signalene fra formannskapet. Hun ønsket seg en vurdering fra administrasjonen.

– Vi trenger ikke en lokaliseringsdebatt, det har vi hatt, men forutsetningene er endret både når det gjelder husleie og personell. Så jeg er åpen for at vi kan ta debatten på nytt igjen, sa Yngve Hansen (Ap).

– Jeg støtter en vurdering av hvordan lokaliseringen gagner oss, og om det kan være andre løsninger som er bedre for Øksnes kommune, sier han.

Må ansette personell selv

Rådmann Elise Gustavsen bekreftet at det har skjedd endringer med den interkommunale legevakten.

– Det spørres om forutsetningene har endret seg. Det kan jeg svare på med en gang at det har de. For et par år siden sa sykehuset opp lokalene og krevde en helt annen leie. Samarbeidet med sykehuset om personell som betjener legevakta er også endret. Kommunene må ansatte personell.

– På den andre siden har Hadsel kommune lang erfaring med å drifte legevakt og et slik kontor. Det er styrker og svakheter med ordningen slik den er i dag, sier Gustavsen.

Hun sier det vil kreve en del tid og oppmerksomhet og komme med ei godt fundert vurdering fra Øksnes kommune.

Formannskapet bestilte sak fra administrasjonen.