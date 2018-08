– Vi visste det kom til å bli tøft, men hadde veldig lyst til å yppe oss

Øksnes

Norge tapte 3-0 i sett i kampen mot Ukraina, som gikk av stabelen onsdag ettermiddag. Landslaget tapte, men viste god spirit i kampen og gikk på banen i Ukraina for å vinne.

– Ragni Steen Knudsen var beste poengplukker for Norge! Vi visste det kom til å bli tøft, men vi hadde veldig lyst til å yppe oss, og gikk på banen for å vinne, sier Marianne Steen Knudsen.

– Spiller opp mot vårt beste

Landslagsspilleren forteller at laget sågar startet med å lede i første sett, men endre på 16 poeng. I andre sett ble Norge servet av banen og fikk bare 10 poeng.

– Siste sett ledet vi i over halve sette, men på slutten viste de hvem som var de mest rutinerte volleyballspillere og det endte dermed med stillingen på 25-19, sier Knudsen.

Det var en tøff motstander Norge møtte.

– Vi kan vel si at det hadde vært en sensasjon om vi hadde klart å vunnet mot disse erfarne, proffe spillerne, men bunn og grunn så klarer vi i flere perioder å spille opp mot vårt beste til nå og holde spillet på det vi har øvd på, samt taktikkene vi la før kamp, sier hun.

– Vi har et stykke igjen før vi er på deres nivå, men absolutt på vei og kanskje nærmere enn vi har vært på flere år, sier Knudsen.

I forkant av høstens kampen var både damelandslaget og herrelandslaget på landslagssamling på Myre.

Fullt kjør

– Oppladningen var helt strålende fra vi startet på Myre med full oppvartning og god tilrettelegging for landslagene, sier Marianne Steen Knudsen som kan meddele at alle på landslaget er mektig imponert over Øksnes kommune, både naturen, men også i forhold til alle frivillige og næringslivet som har bidratt.

– Tenk at man skulle få oppleve dette Både dame- og herrelaget i volleyball har landslagssamling på Myre fram til 5. august. –Tenk å få oppleve dette, det er helt utrolig, sier Hanne Steen i Øksil.

– Vi har ikke hatt ei så bra samling tidligare, sier Knudsen.

Etter samlingen på Myre har landslaget Så hatt en liten uke i Oslo med mye aktivitet og fullt kjør:

– Morgentrening, styrketrening og treningskamp mot Island, der vi vant alle tre kamper. Vi hadde en 12 timers reise til Ukraina i går, samt morgentrening og kamp, så man kjenner det litt på kroppen at nå skal det bli godt å ta kveld, sier Knudsen.