– Utrolig artig å se hvordan det blomstrer på Myre

Øksnes

Venstre-politikerne var samlet i Myre havn fredag, og har i løpet av dagens omvisning vært innom flere bedrifter. Jørn Martinussen har tatt initiativ til å reetablere Venstre som politisk parti i Øksnes, og synes det er stas at stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad valgte å legge om ruta på ferden nordover for å komme til Øksnes.

Skjelstad kom i følge med fylkespolitiker og hadselværing og fylkestingspolitiker Arne Ivar Mikalsen.

– Det meste dreier seg om fisk

– I Øksnes dreier det meste seg selvfølgelig om fisk. Slik at jeg har arrangert et møte der stortingspolitikeren skal få sett litt på hva vi holder på med og i den forbindelse har vi vært innom Sommarøy Produksjonslag og også møtt Ola Helge Holmøy fra trålrederiet Prestfjord AS. Vi skal i løpet av dagen også innom Holmøy Maritime sitt nye anlegg på Holmen i Sortland og få sett på hva de driver med der, sier Martinussen.

– Det viktige føler jeg er å skaffe litt oppmerksomhet knytttet til næringa i Øksnes, og vi har hatt gode diskusjoner. Jeg har fått presentert dem for bedriftene som ligger rundt Myre havn og fortalt hva de enkelte driver med. Å få lov til å presentere fiskerikommunen Øksnes, det er ikke lite, det er veldig givende å få vist fram, sier Jørn Martinussen.

– Fiskeripolitikk er viktig og kommer til å bli stadig viktigere

Fylkestingspolitiker Arne Ivar Mikalsen (V) er glad for at Venstre nå er i startgropa i Øksnes, og setter pris på innblikkene i fiskerinæringa.

– For min del er det som har vært viktig i dag å ha med stortingsrepresentanten for å møte Jørn i Øksnes for å få kjørt i gang Øksnes Venstre. Det er viktig av flere grunner, Øksnes er en viktig fiskerikommune. Fiskeripolitikk er viktig og blir viktigere i årene som kommer. Derfor er det viktig å være å til stede på plasser som kan og vil fiskeripolitikk, sier Mikalsen.

– En ressurs for oss

– Jørn har også fått snakket med Andre N. Skjelstad som sitter i næringskomiteen på Stortinget, og har snakket om en del saker som kommer opp der. Nå er noen saker utsatt på grunn av de mye omtalte endringene med ny fiskeriminister. Vi skal også lære mer i løpet av dagen på bedriftsbesøket til Holmøy Maritime i Holmen, sier han.

– Min rolle i dag er å backe opp Jørn og får han i gang. Han er en dyktig fyr som kan mye om dette, han har ei kobling til næringa i og med at han driver notbøteri og produksjon av utstyr til fiskerinæringa. Han er helt åpenbart en ressurs for oss, og har bred erfaring som lokalpolitiker i Øksnespolitikken, sier han.

– Voldsom oppblomstring

Mikalsen er imponert etter å ha sett alle bedriftene som ligger rundt Myre havn.

– Det er veldig artig å være på Myre og se hvordan det blomstrer der. Av og til blir man litt frustrert over framstillingen av fiskeriene av politikere og media, der er fryktelig mye elendighetsbeskrivelser. Jeg tror der er mange som burde tatt turen til Øksnes, sier han.

– Vi gikk rundt havna og så på alt som er av bedrifter. Det et et godt spekter av bedrifter som samarbeider og ser at de kan gjøre ting i lag. Myre er et samfunn med ei voldsom oppblomstring, sier Mikalsen.

Han forteller at da han flyttet hjem igjen til Vesterålen for 20 år siden var ståa helt annerledes.

– Da var der en del mørke skyer over Øksnessamfunnet. Etter den tid har det bare gått en vei og det er opp og fram. De må ha gjort en del ting riktig der, som man kan ta lærdom av, sier Arne Ivar Mikalsen.