Bøya hører hjemme i Aberdeen

Øksnes

Steinar Hansen ved Øksnes havnevesen opplyser at bøya skal bli hentet etter hvert. Havnevesenet fikk inn flere tips, og fikk til slutt avklart hvem det er som eier bøya, som lå på ræk utenfor Nyksund og var til fare for skipstrafikken.

– Hvem eier gigantbøya? RS «Knut Hoem» har berget denne bøya på land, men havnesjef John Danielsen i Øksnes sliter med å finne eieren.

– Vi har fått bekreftet gjennom et firma i Aberdeen, de hadde de rette numrene til den bøya og de kan identifisere at det til sin klient, at bøya tilhører dem. Selskapet vi har kontakt med heter First Marine Solutions, sier havnesjefen John Danielsen.

– Det er slik at vi fikk en del tips etter at VOL omtalte bøya, på hvordan vi kunne prøve å komme i kontakt med noen selskap. Vi tok kontakt med selskap her i landet som hjalp oss å søke videre. Så da ble det med andre ord utlandet neste. Da havnet vi borti Aberdeen, og de har bekreftet at de har funnet klienten som eier bøya, sier han.

– Er dette ei bøye som er brukt offshore til oljeplattformer?

– Vi har ikke fått bekreftet hvor den har vært brukt i verden, så det er jeg litt usikker på, sier Danielsen.

– Hva med finnerlønn, er dere forespeilet noe slikt?

– Vi er ikke forespeilet noe slik, det som har vært snakk om er dekning av våre utgifter og redningsselskapet sine utgifter, sier han, og tilføyer at det var positivt at bøya ble omtalt av media, det førte til at man klarte å komme videre i saken.

– Bøya har ligget her i noen måneder, siden juni. Og kanskje er det rester av slike bøyer vi har sett i Øksnes og også i Bø, der ligger det deler av ei liknende bøye på en holme. Det er viktig at vi får det opp, og for så vidt også at det tas større ansvar i forhold til slike bøyer, sier han.

Danielsen peker på at bøya som er 2,5 gange 2,5 meter og 4 meter høy utgjør 25 kubikk, pluss vekt.

– Det utgjør en fare for de som ferdes på sjøen. For fremtiden bør denne typen bøyer ha GPS-sporing, på lik linje som de har fått på noen bøyer på fiskefartøy. Flere fiskefartøy med faststående redskap har GPS-sporing og AIS, sier han.

– I tillegg er det selvfølgelig et problem når slike bøyer havarerer inn mot strender og knuses, så er det et veldig stort forsøplingsproblem. Tidligere var det en type bøyer som kom i land på Skogsøya, som var fylt med små kuler som kom på land og ble spredt i fjæra over et stort område. Der vil vi ikke ha, vi vil ha en rein kyst, slår havnesjefen fast.