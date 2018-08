Markerte seg på landslagssamling

Øksnes

Det er tilsammen nærmere 100 ungdommer som deltar i denne bruttosamlingen. At over en tiendedel er fra ØKSIL, er vi veldig stolte over. 12 spillere på jente og gutte landslag U17 skal tas ut og for disse blir det landskamper senere i høst.

– Uka har vært tettpakket av treninger og mye ny inspirasjon. Spillerne avslutter samlingen med å overvære seniorlandskap EM kvalifisering for herrer og damer som spilles i Fredrikstad på lørdag, står det å lese i en pressemelding.

Ungdommene fra ØKSIL som har vært representert på samlingen, er Casper V. Jørgensen, Markus Steffensen, Vebjørn Høydal, Asgeir Nygård og Simon Evensen. Seks jenter har også deltatt, inkludert Eline Hansen, Helena Olsen, Christine Christiansen, Ane Staven, Julianne Haugom og Helma Stavem.