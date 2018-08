Fiskeriparken Egga fremmer sjømat og leverandørbedrifter fra Nordland

Øksnes

På Norfishing får en rekke vesterålsbedrifter besøk av den nye fiskeriministeren.

Arena Nordland er et initiativ fra Nordland Fylkeskommune og er en fellesstand for sjømat- og leverandørbedrifter i Nordland, hvor målet er å fremme Nordland som Norges ledende sjømatfylke.

Stor interesse

Årets messe er allerede i gang og med seg har de en rekke bedrifter fra Vesterålen: Norsk Hval, Arena Torsk, J.M Nilsen, SMV Hydraulic og Øksnes Entreprenør. Røst Kommune har også en stand som inkluderer syv bedrifter fra kommunen, i tillegg til at både Helgeland og Salten er representert.

– Jeg er veldig fornøyd med deltakelsen. At det er så mange bedrifter som er interessert, viser bare at Arena Nordland er mer aktuelt enn noen sinne. Det gjør det enklere for bedrifter å møte nye forretningsforbindelser og vise fram sine produkter og tjenester, sier Daniel Sowe, prosjektleder for Arena Nordland.

Smaksprøver av fisk og kval

Med seg til messen har de også tidligere landslagskokk, Halvar Ellingsen, som lager smaksprøver av fisk fra Nordland. Den første dagen har messen hatt spesielt fokus på kval.

– Vi forsøker å vise nye, spennende måter å tilberede kvalkjøtt på. Smaksprøvene er som alltid en stor suksess og det tiltrekker en rekke personer til standen. Vi ser at Arena Nordland har blitt et naturlig samlingspunkt på messeområdet, fortsetter Sowe.

Søkelys på levendefangst

Under messen er det laget et eget program for Arena Nordland sin stand. Her har alle bedrifter som er en del av standen mulighet til å holde foredrag og seminarer på fellesområdet.

– Vi har blant annet foredrag om Arena Torsk, forsøk på kommersielt fôr til levendelagret torsk og om økt lastekapasitet og overlevelse ved levendefangst. I tillegg skal fylkesråd for næring onsdag offisielt åpne standen og vi får også besøk av den nye fiskeriministeren. Det viser at standen er viktig langt utover Nordlands grenser, avslutter Sowe.