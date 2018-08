– Det har vært en helt overveldende dag

Øksnes

– Vi hadde handikapridning tidligere i dag, og så kom jeg tilfeldigvis til å titte ned på området der ridehallen er i ferd med å bli satt opp, og da bare trillet tårene, smiler Anett Kvello Aune.

Det skjer store ting på Fredheim gård om dagen, der det akkurat nå er anleggsområde. Tirsdag startet arbeidet med å sette opp stålkonstruksjonen i ridehallen, som er på 20 gange 50 meter.

Ny hest i flokken

Fredag ankom også en ny hest gården fredag, og sluttet seg til den store flokken, som lunter rundt og storkoser seg i det naturskjønne området. Fredheim gård er godkjent av Mattilsynet for å ha hestene på utegang. De har hele hundre måls beite å kose seg på, og tilgang til skur om været skulle være rufsete. Helt fra fylkesveien og ut til Klubben strekker hestene sitt område seg.

Til tross for at en nykomling akkurat er kommet inn i flokken, er det rolig blant de firbeinte. Den første som kommer og hilser på er den hesten som er lavest på rangstigen, Fia som faktisk er en fjording til tross for at hun er helt lys, nesten hvit i pelsen. Som hester flest elsker å bli klødd på, og har dessuten et vennlig sinnelag.

– Vi har 12 hester her nå, men det er syv som er våre egne. Vi leier ut plass til flere andre hesteeiere, sier Anett.

Sabine Schwab er blant disse hesteeierne.

– Det er helt supert her. Jeg har to islandshester på Stø, men det ble for varmt for Keilir å stå i stallen. Her koser han seg i et stort og fint område der han kan gå hvor han vil, og har fri tilgang på mat, sier Schwab.

Ble svindlet

Allerede i 2006 startet arbeidet med å få på plass en ridehall på gården på Strengelvåg. Det endte med at ekteparet ble utsatt for svindel.

– Vi hadde fått gjort ferdig grunnarbeidene og avtalen var at pengene skulle stå på en låst konto til hallen var levert. Det som skjedde egentlig var at vi ble svindlet, de tok bare tok pengene og stakk, sier Anett.

Noen hall fikk de aldri levert, kun lysarmaturene som skulle være i ridehallen ankom som de skulle.

– Nå som det kommer ridehall blir det helt fantastisk, det å få muligheten til å få trent hestene ordentlig hele året. I stedet for at det bare blir turer i skritt og trav i vinterhalvåret, sier Sabine Schwab, som gleder seg til hallen står ferdig.

– Vi har et veldig godt miljø her. Også er det en harmonisk og fin flokk med hester, sier Anett.

Blir til glede for mange

Fredheim gård er besøksgård og har et samarbeid med barnevernet. Også elever som har spesielle behov fra de forskjellige Øksnes-skolene får komme til gården, der det i tillegg til hester både er høns og kaniner som tripper og hopper rundt.

– Vi har også handikapridning og psykisk utviklingshemmede, folk med psykiske problemer som kommer til gården gjennom et samarbeid med NAV. Og det betyr mye for dem å få komme hit. At disse nå kan få et tilbud hele året, er utrolig fint. Det gir dem så mye, og det et utrolig givende for meg. Det er det som er min lønn, sier Anett.

– Denne hallen blir på den måten til glede for mange,. Og det er helt rått å se at arbeidene nå er i gang, tenk etter så mange år går det så fort fremover, sier hun.

– Fantastisk dugnadsånd

Anett rekker en vamt takk til aktører i det lokale næringslivet i Øksnes, som har gjort realiseringen av drømmen mulig.

– Øksnes Entreprenør har vært helt fantastiske, de har latt oss få denne hallen til innkjøpspris. Også Staven grus og Stig Solheim har gjort en utrolig innsats. Jeg blir helt rørt når jeg skal fortelle om den dugnadsånden som har vært i dette prosjektet, sier Anett.

I løpet av neste uke skal stålkonstruksjonen til hallen være klar, deretter skal den kles med plater.

– Akkurat den platekledningen og selve taket er litt mer arbeidskrevende og vil ta mer tid. Dette er en stålhall som ikke er isolert. Men det blir «abært» hele året inne i den,sier Aleksander Hellesvik.

– Temperatur er ikke det som har vært problemet uansett, det er å komme unna vind, regn og vann. Det er en milepæl for gården dette, sier Ole Kristian Lind.

– Når hallen står ferdig, må det bli stor feiring. Vi har tenkt å invitere alle ungene til de som arbeider i Øksnes Entreprenør å komme hit på ridning, for å få gitt noe tilbake til dem, sier Anett.