– Jeg føler at jeg har vunnet i Lotto

Låten som skal bekles med vakker stryk, heter «Ensomheta og Æ», og blir å høre på hennes neste plate som slippes i februar neste år.

– Stryk har en egen inderlighet i seg som jeg helt tydelig hører for meg ville bygge opp under det sterke utrykket i denne låten, sier Hansen.

– En ære

Hansen selv er svært begeistret over muligheten hun har fått.

– Det er en ære at NOSO har valgt ut denne låten til å være en av de som får live-innspilling med et profesjonelt strykerensemble. På mine tidligere album har jeg hatt en håndfull musikere med på innspillingen, nå snakker vi mange flere og et ganske annet utrykk. Dette får garantert musikken min til å skinne enda litt sterkere, og siden jeg har investert så mye av meg selv i denne kunsten er jeg sikker på at jeg kommer til å oppleve dette som et meget rørende prosjekt, utdyper Hansen.

Hansens innspilling med NOSO, finner sted i Tvibit Kysten Studio, i Tromsø, i løpet av høsten.

Stor spennvidde

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) har medvirket på en rekke plateinnspillinger, både i samarbeid med nordnorske artister og med klassiske verk på anerkjente internasjonale plateselskap – til strålende kritikker.

– For oss er det både riktig og viktig å gjøre samarbeid med artister i regionen, og vi har en rekke gode samarbeid bak oss, som for eksempel med Hekla Stålstrenga, Anneli Drecker, A band called Oh! og Violet Road, sier orkestersjef i NOSO, Torunn Reigstad i en pressemelding.

– Vi ønsker å være et orkester som har stor spennvidde i stil og uttrykk, og det er viktig å støtte opp om nyskrevet musikk fra landsdelen, fortsetter orkestersjefen.