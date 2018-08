– Dette var hårreisende, for å si det mildt

Øksnes

Bakgrunnen for at ordføreren tok beklagelsen fra talerstolen, var at det var her det hele startet.

– Jeg ønsker å komme med en uttalelse, etter det siste kommunestyremøtet har det vært en del samtaler. Det kom ikke heldig ut, jeg har hatt et møte med John Danielsen i etterkant, etter at jeg hadde ei orientering i kommunestyret om hurtigbåtsaka, sier Karianne Bråthen.

John Danielsen krever advokatregning dekket etter disputt med ordføreren John Danielsen, Sp-politiker og havnesjef i Øksnes, krever en advokatregning dekket etter det siste kommunestyremøtet.

– Etter samtaler etterpå ønsker jeg å beklage et par ting. Det ene jeg ønsker å beklage er mistenkeliggjøring i avtalen rundt Nordland fylkeskommune. Nordland fylkeskommune kjente ikke til den, jeg velger å stole på John Danielsen og beklager at det ble en mistenkeliggjøring. Og jeg beklager at jeg sa at John Danielsen i et møte i en velforening på Skogsøya hadde sagt at ordføreren og kommunen ikke har gjort en god nok jobb. John Danielsen sier han ikke har sagt det. Det velger jeg å tro han på. Vi er enige om at jeg skulle beklage og så er vi ferdig med saken.

– Jeg beklager veldig sterkt at det kom ut på den måten, sier Bråthen.

– Fritt fram i en hver konfliktsituasjon

John Danielsen har i etterkant bedt kommunen om dekning av juridisk bistand, ei regning på 3.500 kroner. I formannskapet ble kravet avvist med knapt flertall, og en mindretallsanke har tatt saken til kommunestyret.

Formannskapet i Øksnes sa nei til å dekke advokatregningen til John Danielsen: – Vil ikke på noen måte gå med på å akseptere denne utgiften Kravet om dekning av juridisk bistand som John Danielsen har sendt til kommunen, førte til mye diskusjon i formannskapet. Formannskapet avviste kravet om å dekke utgiftene til advokatregning.

Både John Danielsen og Karianne Bråthen er inhabil i saken. Tom Steffensen bad sin habilitet vurdert, ut fra hans rolle som havnestyreleder. Han ble imidlertid vurdert habil.

Administrasjonen hadde lagt fram saken som en prinsipiell sak, fordi kravet som var framsatt ikke var regulert i godtgjørelsesregulativet.

– Etter mitt syn er det viktig å understreke hva det er vi skal behandle. Dette er krav om dekning av juridisk bistand. Reglementet gir ikke rett til å få dekket denne typen utgifter. Formannskapet avviste kravet, med knapt flertall. Og nå er det vi som avgjør saken, sier Yngve Hansen (Ap).

Han viste til at det var ikke tatt opp med kommunen og det var ikke kontakt mellom partene før juridisk bistand ble søkt.

– Dette gir åpning for at det er fritt frem i en hver konfliktsituasjon å søke juridisk ekspertise, uten å forsøke å løse saken. Om det hadde vært slik at man ville forsøkt å løse saken først og ikke kommet til enighet, ville det vært noe helt annet etter mitt syn. Da ville jeg vurdert det på en annen måte, sier Hansen.

– Det er viktig å løse alle saker på lavest mulig nivå. Det er ingen ting som tilsier at det var behov for juridisk bistand i denne saken, sier Hansen, som ville avvise kravet.

– Hårreisende, for å si det mildt

Vårin Lassesen (H) ville ha debatt rundt prinsippet på hva man har lov til å si om hverandre fra talerstolen.

– Om påstander som er vanskelig å reverseer når de er kommet ut. 20. juni var det gitt ei orientering der det ikke var rom for å kommentere de påstandene som kom fram og har hengt i lufta i to måneder. Det er ikke greit. Og det er ikke greit at vi politikere skal sitte å være utrygge over hva som er blitt sagt, sier hun.

– Havnesjef var tittelen som ble brukt, da har man inntatt en arbeidsgiverrolle. Uansett hvem det gjelder er det greit at en konflikt tas internt, og ikke fra talerstolen. I politikerrollen kan jeg med hånda på hjertet si at jeg har kritisert mange politisk, er det ikke det som er politikk? Hvis det skal bli slik at lederskikkelser i Øksnes kommune skal ta inn over seg at andre sitter og kritiserer det politiske arbeidet, da begynner vi å bevege oss inn på noe som er farlig, sier hun.

– Vi har et demokrati og en ytringsfrihet og jeg kan kritisere hvem somk helst i en hvilken som helst politisk lag, når det gjelder politiske saker, sier Lassesen.

Hun synes det var urimelig at det ble vist til at Danielsen ikke hadde spurt kommunen om å få juridisk bistand.

– Når du er usatt noe, skal du spørre den som utsatte deg for det om hjelp? Jeg synes det er ei veldig spesiell vinkling. Hadde det vært jeg som bat blitt utsatt, ville det ikke gått så mildt for seg. For dette var hårreisende, for å si det mildt. Fra 20 juni til 3. juli er det ingen som sier noe, det blir gjort først i dag. Saken får henge i lufta og forankre seg hos folk. Det er heller ikke greit, sier hun.

– Vi må gå videre

På den bakgrunn mente Lassesen at Øksnes kommune bør dekke regninga.

– For årsaken er ikke den personen, årsaken er at det fra denne talerstolen er kommet påstander som er helt uriktig. Også i neste omgang er det en utfordring å bli renvasket, sier hun.

Per Ola Larsen var enig i at man har lov til å ha politiske enigheter, men viste til at kommunestyret ble sjokkert over påstandene.

– Jeg er sikker på at alle ville søkt juridisk bistand, der ordfører ikke gitt ut på noe vis for å beklage og trekke det tilbake. Det er heller ikke slik at enkeltmedlemmer kan ta opp juridisk bistand og be kommunen dette. Men dette handler om påstander som er kommet over talerstolen som er uriktige, og det sier ordføreren selv. Og det er mildt sagt nifst, sier han.

Larsen viste til folkevalgsopplæring, og hvor viktig møtelederens rolle er.

– Jeg har aldri vært i nærheten av en slik sak i alle mine år. Det er en uting. Og uansett om det hadde vært noe i det, burde man ikke brukt talerstolen, sier Larsen, som satter pris på at ordføreren beklager så sterkt.

– John var nødt til å ha juridisk bistand. Han har ikke sendt regninga til Øksnes kommune, men til ordføreren. Hvis vi går videre med dette, skal ordføreren dekke sakskostadene selv. Det må bli tyst om denne saken også går vi videre. For dette er ikke verdig, sier Larsen.

– Dette var bare trist

– Det har vært sagt mye fornuftig av alle tre som har vært på talerstolen. Jeg synes det var veldig trist å avslutte vårsesjonen i kommunestyret på den måten ordførerenen gjorde. At ordførerem ønsker god sommer og prøver å sprite opp stemningen rett før ferien er vanlig. Dette ble bare trist. Og det ble galt, sier Geir Rognan (ØTL).

– Der er jeg av de formening at ordføreren må lære seg å tåle og tie. Selv om verden for ordføreren fortoner seg aldri så urettferdig. Det er ekstra trist når det oppstår en konfrontasjon mellom ordførerem og havnesjefen. Det får meg til å tenke på regelverk som kan forhindre slike ting, sier Rognan.

Han viste til kommuner der man må bestemme seg om man skal være politiker eller administrasjtor av enheter i kommunen.

– Jeg skulle gjerne ønsket at ordføreren hadde beklaga seg ovenfor hele kommunestyret. Jeg ønsker fred. Og ønsker ei forsikring på at han aksepterer unnskyldninga, og da vil jeg si at vi dekker den reginga her, sier han.

– Hvem vil ta over for oss kranglefanter?

– Jeg sitter med en særdeles ugrei følelse i magen når vi sitter og debatterer nok en gang, at ingen har lyst til å gå inn i denne politikken i Øksnes kommune. Hvem i all verden vil ta over etter oss kranglefanter? Vi lager ugreie av det meste. Dette var en prinsipiell sak, jeg går til forslag på at dekning ikke blir gitt av det offentlige, sier Ellen B. Pedersen (SV).

Dagens møte startet med en fin sekvens om delegering, der man var inne på det politiske klimaet i Øksnes.

– Det kan vi si mye om vi kan konkludere med at det ikke er godt. Det er ikke på noen måte godt. I et slikt klima er det lett og trå feil og det har hun innrømmet selv, den 3. juli i eposter, og har tatt det fra talerstolen her. Hun har gjort en feil og har tatt konsekvensene og beklaget. Slik fungerer samfunnet, vi beveger oss framover, sier Yngve Hansen (Ap).

– Regninga kom etterpå

Han viste til at ordføreren og representanten hadde et møte der de var kommet til enighet.

– Regninga kom etterpå. Det synes jeg er vesentlig. Den ene parten fulhte sitt ansvar. Mitt prinsipp henger igjen, vi kan ikke dekke denne fakturaen, det gir noen signaler og føringer videre fra kommunestyret som vi ikke kan påta oss, sier Hansen.

– Jeg synes det er vankelig, min magefølelse går med slutningen til Geir, at vi kunne betalt og visst at saken var ute av verden, sier Tore Christiansen (KrF).

Etter gruppeledermøte la Øksnes Høyre frem forslag om at John Danielsen skulle få dekket sine advokatkostnader. I kommunestyret ble falt forslaget, formannskapets vedtak om å avvise kravet ble vedtatt mot ni stemmer.