– Synes vi må være litt strengere

Øksnes

Bakgrunn for saken er søknad om fritak fra Anne Holm, hvor hun søker om fritak som meddommer i Vesterålen tingrett ut perioden. Holm har vært meddommer i flere perioder.

– Jeg ønsker at kommunestyret skal si litt om det prinsipielle, her har vi fått en søknad om fritak som er helt ubegrunnet, sier Torfinn Kristoffersen (Ap).

Han viste til at administrasjonen i søknaden om fritak viser til en lov, meddommerretten.

Savnet begrunnelse

Videre sa Kristoffersen at han syns at man måtte passe seg for å innvilge den uten god gjennomgang, da en hastig avgjørelse kan sette en presedens som fører til flere søknader om fritak.

Rådmann Elise Gustavsen utdypet at Holm har sittet i flere perioder og var ikke ble forespurt om å fortsette. I tillegg skal hun ha fått dette vervet uten å være forespurt. I søknaden ble det også vist til en trøtthet, etter å ha vært i det samme vervet over tid.

Theodor Lind (ØTL) var etter betenkningstid enig med Kristoffersen.

– Det er vel gjerne slik at jeg og andre ser på denne type saker som veldig kurante og bare fyker gjennom det. Jeg synes Torfinn kom med et betimelig spørsmål. Etter å ha finlest søknaden ser jeg ingen begrunnelse i det hele tatt. Vedkommede skriver at det søkes fritak fra tingretten, men at hun kan stå som mulig medlem i lagmannsrretten. Mitt forslag er at kommuen sier nei takk til søknaden.

– Har fått nei tidligere

I et gruppemøte mellom partiene ble nettopp det prinsipielle diskutert.

– Jeg føler vi må være litt strengere, folk har søkt fritak tidligere med begrunnelser som utdanning, og har fått nei, sier Vårin Lassesen (H), som likevel foreslo å innvilge fritaket, men samtidig i vedtaket si noe om en strengere linje.

Ynvge Larsen (Ap) mente på sin side at fritaket ikke kunne innvilges, og dette ble gruppelederne omforent i.

– Slik vi leser det kan vi ikke se at vi har noen hjemmel til å innvigle fritak, sier Tore Christiansen (KrF) og dette ble også det enstemmige vedtaket.