– Vi er en av landets største fiskerikommuner, det vil være naturlig med en uttalelse

Øksnes

Hilde Johanne Hansen kom med en interpellasjon i mandagens kommunestyremøte i Øksnes. Der bad hun kommunestyret om å komme med en felles uttalelse mot konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Som en av landets største fiskerikommuner vil det være naturlig at vi kommer med en uttalelse. Vi kom fram til et standpunkt i fjor der vi sa nei. Vil ordføreren legge til rette for at Øksnes også får komme med en uttalelse, der vi sier nei til konsekvensutredning, olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, spurte hun.

Bærebjelken i Øksnes

Hilde Johanne Hansen bar til torgs flere argumenter for at det nå er på tide at kommunen kommer med en uttalelse.

– Oljeinntektene har vært en forutsetning for den velstandsutvikling som har funnet sted i vårt land: En utvikling til gode for nåværende og fremtidige generasjoner. Norge er nå sammen med resten av verden inne i et grønt skifte, sier hun.

Hansen viser til at utslippene skal bli lavere, og bærekraftig utvikling har aldri vært viktigere.

– Målet på sikt er en visjon om nullutslipp. Fokuset må derfor rettes mot større innovasjon når det gjelder ikke –forurensende arbeidsplasser. Fiskeri og andre sjøretta næringer har vært, er og vil trolig være bærebjelken for arbeidsplasser i Øksnes og andre fiskerikommuner i Nord-Norge, sier hun.

Redusert tro på arbeidsplasser

– I Nordnorske kommuner har løfter og tro på nye arbeidsplasser innen olje- og gassnæringen vært avgjørende for å dempe skepsisen til oljeutvinning. Troen på at dette kommer til og skje er nå sterkt redusert. Etter oljekrisen i 2014 har det oppstått et vakuum i kystbyer med etablerte forsyningsbaser og serviceinstallasjoner. Et nytt oljeeventyr i Nordland og Troms synes derfor lite sannsynlig, sier Hansen.

Hun viser til at argumentene, som taler mot petroleumsindustri, dermed vektlegges enda mer.

– Øksnes kommune erkjenner at flere partiers offisielle syn hva angår konsekvensutredning kan være noe annet enn det kommunestyret i Øksnes her gir uttrykk for, men mener at det er viktig at nyansene i disse spørsmålene kommer frem, også knyttet til vår kommune og vår region. Øksnes kommune ønsker med dette å tydeliggjøre sitt standpunkt: Øksnes Kommune ønsker ikke konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Glad for initiativet

Ordfører Karianne Bråthen (Ap) sier hun er glad for initiativet til å lage en uttalelse fra Øksnes kommune mot konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Hun foreslo at saken blir behandlet, slik at vedtak kan gjøres.

Også Ellen B. Pedersen (SV) er positiv, og gav ros til partiet.