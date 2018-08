– Vi har kanskje de dårligste fylkesveiene i hele Vesterålen

Øksnes

Fylkesveiene i Øksnes er i forfall, og Geir Rognan i ØTL tok opp spørsmål om dialog med veimyndighetene angående situasjonen.

– Hva er status for Frøskelandsfjellet? Vil ordføreren inkludere kommunestyret og bidra til et mer systematisk arbeid inn mot veimyndighetene?, spurte Rognan som sier forfallet av fylkesveiene oppleves som foruroligende. Han pekte på at fiskeindustrien er en stor eksportnæring, og at der er mye tungtrafikk som går over disse veiene, som er i dårlig forfatning.

– Vi er kanskje den kommunen med mest eksport av varer, som går ut fra Myre. Slik det er i dag er det ikke bra. Vi er nødt til å ha et forsterket fokus på dette, sier Rognan.

Er blitt skjøvet ut

Ordfører Karianne Bråthen (Ap) er enig i at fylkesveiene er viktige transportårer innad i kommunen og ikke minst ut av kommunen. Hun viser til at hovedfartsåren ut av kommunen lenge har vært løftet fram som den viktigste å få gjort noe med.

– På grunn av endret inntektssystem, har Nordland Fylkeskommune fått redusert sine budsjetter til vei, som har medført at Frøskelandsfjellet er skjøvet ut i perioden i Regional Transportplan, til 2022-2029. Hvis det kommer nye bompengefinansierte prosjekter i andre kommuner kan det hende fylkesvei 821 blir enda mer nedprioritert, sier hun.

Bråthen peker på at Fylkestinget har vedtatt at dersom det vises til alternativ finansiering av veiløsninger, vil de prioriteres, og bompenge-finansiering er et eksempel på dette. Per nå er det kun avsatt 33 millioner kroner til fylkesvei 821.

– Dette er ikke veldig mye, for eksempel vil Torstein Reinholdtsens vei koste om lag 15 millioner kroner, sier ordføreren som mener man ikke bør se på bare Frøskelandsfjellet, men hele fylkesvei 821 til Myre.

Veigrunnen må stabiliseres

– Veien har dårlig grunn og dårlig standard flere steder. Det er derfor ikke tilstrekkelig å reasfaltere, man må også stabilisere veigrunnen. Her har vi stort etterslep. Vi trenger standardøkning for hele veien, sier Karianne Bråthen.

Innspill til Regional Transportplan fikk politikerne i Øksnes sist bidra til våren 2016, da kom formannskapet med en uttalelse i forbindelse med at planen var til rullering.

– Ved neste rullering vil politikerne i Øksnes igjen få sjansen og ordfører ønsker velkommen et bredt politisk engasjement for at vi skal få opprustet veiene våre og en veistandard på fylkesveiene vi alle ønsker, sier hun.

Stor trafikk av tungtransport i Vesterålen

– Arbeidsutvalget i regionrådet har også diskutert situasjonen Vesterålen er i; mange fylkesveier i dårlig forfatning, stor trafikk av tungtransport ut av regionen, ingen riksveier. AU har bedt om en utredning som omtales Veipakke Vesterålen, for å få tall, statistikker og argumentasjoner på plass for å få løftet veistandarden ut av Vesterålen, sier Bråthen.

Hun viser til at man vet at Fylkeskommunen har økt budsjettene for veivedlikehold, men denne potten er det Statens Vegvesen som disponerer.

– Standarden på fylkesveiene i kommunen er absolutt et tema ordfører er opptatt av og har hatt fokus på i møter med samferdselsråden. Situasjonen pr i dag, med tanke på det generelle veivedlikeholdet, er litetilfredsstillende. Dette har vært tatt opp med Samferdselsråden og Statens vegvesen i møter og noe vi selvfølgelig må følge opp, slår ordføreren fast.

– Vi må ha betydelige mengder ny asfalt

– Vi har fått veldig lite ny asfalt de siste årene. Fylkesveiene i Øksnes er kanskje de dårligste i hele Vesterålen. I 2019 må vi ha betydelige mengder ny asfalt. I tillegg må vi huske at fiskeindustrien også bruker Støveien og Lifjordveien. Disse er i dårlig tilstand, sier Bråthen.

Hun mener Øksnes må også poengtere at veiene trenger stabilisering, ikke bare ny asfalt.

– Vi ser for eksempel at Alsvågveien allerede har store skader selv om asfalten er ganske fersk. Statens Vegvesen må ha kvalitetssikring på veiarbeid her, sier ordføreren som vil be om et nytt møte med samferdselsråden og Statens vegvesen for å drøfte prioriteringer om vegvedlikehold i kommunen.

Vegvedlikehold som blir utført i Øksnes i år er utskifting av asfalten i Miljøgata, som er et arbeid som er i gang. I tillegg avventes det avklaring på midler til vei/bru i Stø. Også gang og sykkelvei for strekningen Sørvåg-Alsvåg er under arbeid.