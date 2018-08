Kankaala mener det er nok vann til fiskeindustrien på Myre

Øksnes

Det var gjennom et grunngitt spørsmål i kommunestyret Torfinn Kristoffersen (Ap) tok opp vannforsyningssituasjonen til fiskeindustrien.

– En ny vintersesong nærmer seg for fiskeindustrien i Øksnes. Er det tiltak gjennomført, og hvor står vi i dag, kan vi forvente oss en problemfri vinter når det kommer til vannsituasjonen? Vi har tross alt fått en ny aktør i havna, sier Kristoffersen.

– Jeg jobber i en bedrift som ligger på enden av forsyningslinja, og om det blir som i nærheten av det som det var i vinter, er jeg veldig bekymra, sier han.

Under makskapasiteten

Teknisk sjef i Øksnes, Janne Kankaala gav en oversikt over statusen, som var egnet til å berolige.

– Nå regner det hele tiden, men det har vært uvanlig tørt i år, det skaper utfordringer. Driftsavdelingen har jobbet med både kortsiktige og langsiktige tiltak i sommer. De har funnet noen lekkasjer og har fikset dem, det gjør situasjonen bedre, sier han.

Samtidig har man sett at vannforbruket i år er gått ned, med om lag 20 liter per sekund sammenliknet med i fjor. Teknisk sjef mener dette er en følge av budsjettvedtak som ble gjort i desember i fjor.

– For å kutte vann ut og kostnader må bedrifter se på vann inn-siden også. Vi tror bedriftene og store forbrukere har startet med sparingstiltak på vannsiden. Vi ligger nå om lag 20 liter per sekund under makskapasiteten, slik at der er en margin der. Vi har ikke hatt behov for noen restriksjoner i år, sier han.

Ingen røde lamper

Teknisk sjef understreket og la vekt på at denne rapporten er basert på dagens situasjon.

– Vi har ingen røde lamper blinkende i forhold til kommende sesong. Det ser veldig bra ut basert på dagens situasjon. Vi følger situasjonen tett og jeg kommer til å rapportere om der er noen endring, sier Kankaala.

– En av flaskehalsene er overføringslinja (Med vann til industriområdet red. anm), arbeidet med den starter med en gang vi har en ny hovedplan for vann og avløp på plass. Da vil kapasiteten øke betraktelig. Hovedplan for vann og avløp har vært ute på høring, der er kommet inn innspill og vi sender planen til teknisk hovedutvalg 26. september, deretter til formannskapet og kommunestyret, sier han.

Venter på undersøkelser

Teknisk sjef svarte også på et grunngitt spørsmål fra Yngve Hansen (Ap), om man er i dialog med Kystverket for en veiløsning for Vorneset.

– I juni var sist saken var oppe da kommunestyret behandlet et innsigelse fra Kystverket, da ble det vedtatt at det skal innhentes geologiske vurderinger for å kartlegge grunnen og man skal gå inn i en dialog med Kystverket. Undersøkelsen er bestilt og vi venter på resultat av undersøkelser før vi går inn i dialog med Kystverket. Vi har allerede snakket med dem og er vi enig om den framgangsmåten, sier Janne Kankaala.