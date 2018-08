– Det blir intensiv svømmeopplæring etter nyttår, sier skolesjefen

Øksnes

– Mener ordføreren at bassenget skal være stengt ut året. Og er det slik at kommunestyret har delegert dette til rådmannen, eller har vi gjort et vedtak? spurte Larsen. Han stilte også spørsmål ved modulene som skal settes opp ved Myre skole, og som er forsinket.

– Det skal bygges brakker. Når jeg kjører forbi skolen ser jeg ikke brakker, eller at noen ting er gjort. Er ordføreren tilfreds med vedtaket kommunestyret har gjort? spurte han noe syrlig. Han la til at folk må få vite hva som skjer med overflyttingen av elevene fra Sommarøy til Myre. Larsen la ikke skjul på at han var generelt kritisk til måten dette ble gjort på.

Ordfører Karianne Bråthen (Ap) svarte at når det gjelder moduler er man ikke tilfreds med at man er forsinket i prosessen.

– Vi skulle selvfølgelig helst ha sett at dette var klart til skolestart, svarte hun.

– Vi har gjennom budsjett vedtatt besparing på drift av basseng. Derfor er det stengt i høst, så intensiveres svømmeopplæringa etter nyåret. Rivning av aulaen er reversert i et annet vedtak, da utsettes rivningen fordi man skal se ting i et helhetsperspektiv. Det blir ikke revet noe til neste år, heller ikke garderober som har tilhørt aulabygget, utdyper Karianne Bråten.

Budsjettkutt gav bassengstengning

Skolesjef Lill Sørensen sa til kommunestyret at det stengte bassenget er en konsekvens av redusert ramme på 100.000 kroner til teknisk sektor.

–Konsekvensen av dette ble beskrevet i økonomiplan og budsjett for 2018. For å ivareta kravene i grunnskolen om å gjennomføre svømmeopplæring og kompetanse blir det satt i gang med intensiv undervisning, sa Sørensen.

Hun varslet at bassenget kom til å åpne i januar.

Per Ole Larsen (ØTL) pekte på at ansvaret ligger i kommunestyresalen, og mener at ungene som skal ha svømmeopplæring må prioriteres. Han spurte om hva besparelsen egentlig.