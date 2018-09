Har ikke nok spillergrunnlag til å stille lag

Øksnes

Det melder styret på klubbens hjemmeside: Styret har jobbet hardt for å unngå dette, men vi må erkjenne at vi har en for liten spillerstall som gjør at det ikke vil være forsvarlig å ta fatt på en ny sesong, står det å lese.

– Den enkle sannhet er at vi ikke har spillergrunnlag til å stille lag, sier fjorårstrener for Øksil, Eirik Sørdahl til VOL.

Ifølge Sørdahl har klubben mange talentfulle spillere i aldersgruppene 14-17 år, men svært få som er eldre, og når ingen av dem bor på Myre, blir det vanskelig.

Skal man stille lag i 1.divisjon, som er det nest høyeste nivået i Norge, presiserer Sørdahl at det er nødvendig med en viss erfaring i troppen.

– Når man spiller i en norsk serie, må troppen ha god bredde for at det skal være sportslig forsvarlig å stille lag. Da trenger man også spillere som har en viss rutine, sier han.

Sørdahl, som understreker at han uttaler seg med utgangspunkt i at han var trener forrige sesong, synes det er vemodig at det ikke blir 1.divisjonsspill i Øksnes i høst og vinter. Samtidig er sikker på at Øksil kommer tilbake til 1.divisjon, etter hvert.

– Øksil blir å finne i 1.divisjon igjen, på et eller annet tidspunkt. Det har med årskull å gjøre og vil endre seg, sier han.