Ny landskamp for Laupstad

Dette skriver Øksnesavisa. Laupstad, som deltok på landslagssamling i Sverige for en måned siden, fikk en ny sjanse da U15-landslaget spilte to treningskamper mot Belgia. Ungjenta fikk noe spilletid, men hadde visse sykdomsutfordringer underveis i oppholdet.

Linnea fra Øksnes er en av tre kandidater 15 år gamle Linnea Solvoll Lapustad fra Øksnes, er ett av tre fotballtalenter som er plukket ut til å være med i TV2s talentkonkurranse, Morgendagens helter, som er i regi av Equionor.

– Jeg var tatt ut i førsteelleveren til den første kampen, men etter 35 minutter hadde jeg stå store magesmerter at jeg bare måtte gå av banen. Det viste seg at det var krampe i magen som var årsaken til smertene, sier Morild-spilleren til Øksnesavisa.

I den andre kampen fikk Laupstad spille i 25 minutter.

Selv om det ikke ble all verden med nye spilletid, synes hun likevel at det var stas og ikke minst nyttig å være med på samlingen, som fant sted i Brüssel. Til Øksnesavisa sier Laupstad at hun hadde håpet å få mer spilletid, men peker på at hun fikk god tilbakemelding fra trenerne og føler at hun har uviklet seg som spiller i løpet av det siste året.