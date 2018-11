– Det kunne ikke vært bedre dag for Øksnes

Øksnes

Det er på høy tid og jeg synes det er utrolig flott at de har sett at denne veien må opp og prioriteres, sier Karianne Bråthen (Ap).

Hun ble visket i øret tirsda at der er millioner på vei fra Nordland fylkeskommune, via regional transportplan. Og samme dag fikk hun beskjed om at Arctic Race of Norway legger en etappe innom Øksnes.

– ARN og utbedring av veien på samme dag, herlighet! Det kunne ikke bli en bedre dag for Øksnes, ler Bråthen som sier at når det gjelder fv 821 over Frøskelandsfjellet, har hun arbeidet hardt og lenge med å argumentere for hvorfor denne ulykkesutsatte strekningen må prioriteres.

– Jeg har hengt på fylkespolitikerne. Så jeg er veldig glad for at de nå sier ja og skal gå inn med midler, sier Bråthen.

Uklart om oppstart

Hun tilføyer at det foreløpig er uklart når utbedringene blir gjort.

– Nå som vi vet at Arctic Race of Norway kommer, skulle vi ønske at dette kom før sykkelracet slik at de fikk ordentlige veier å sykle på. Jeg er utrolig fornøyd og har jobbet veldig med på få Frøskeland tilbake og prioritert i planen, sier hun.

I forrige periode var fv 821 inne i NTP på et tidligere tidspunkt, men ble forskjøvet og havnet lengre ned på lista. Bråthen mener årsaken til at veien nå blir prioritert, er at Nordland fylkesting har fått fakta på bordet. Øksnes er landets største torskekommune, og tungtransporten med fisk som går ut over veiene til kommunen er formidabel i vinterhalvåret.

– Der er kommet en godstransportanalyse til fylkestinget, og det er klart den er med på å bekrefte det jeg har sagt. Noen ganger er det slik at man må ha fakta og tallene på bordet, det har de nå fått og ser at det er en enorm trafikk ut fra vår kommune, sier hun.

– Det lønner seg å stå på å presse også, det gjør det. Det er langsiktig påvirkning, jobbing og masing som nå hjelper oss, sier hun.

Skapt bekymring

Veistandarden på fv 821 har bekymret flere kommunestyrepolitikere i Øksnes.

– Dette er bare en av veiene, Øksnes har mange fylkesveier. Vi ser hvor vanskelig det er å få midler til hovedveien vår, men vi har mange andre veier. Nå blir det å starte å jobbe med å få prioritert disse. Å få utbedret veien fra Stø skikkelig, blir den neste jobben å starte med. Vi har nok av veier vi må kjempe for, slår Karianne Bråthen fast.