Fraråder kutt i helsesøsterstilling i Øksnes

Øksnes

Øksnes kommune har fått en høringsuttalelse fra Norsk sykepleierforbund Øksnes, i forbindelse med at man i budsjett og økonomiplan for 2019-2022 foreslår et kutt på 30 prosent i helsestasjonvirksomheten med 30 prosent helsesøster.

– Øksnes kommune er kjent med normtal li skolene for lavterskel: Herunder bør Myre skole ha helsesøster i minimum 90 prosemt stilling. Alsvåg skole bør ha helsesøster minimum 30 prosent stilling og Strengelvåg skole bør ha helsesøster minimum 10 prosent stilling. Det vil si at bare skolehelsetjenesten lavterskel krever minimum 1,3 stilling, skriver leder for Norsk sykepleierforbund Øksnes, Lena Frantzen.

Har mange oppgaver

I dag er det tre helsesøsterstillinger i kommunen.

– I tillegg jobber vi med sped-og småbarn hvor det bare i første leveår, i henhold til nasjonalefaglige retningslinjer, er totalt ni helsekontroller. V ihar fødselsforberedende kurs, barselgrupper, babymassasje, veiledning tilforeldre, ressurs-uke, skolestartundersøkelser, vaksinering, helsekontroll i 2. klasse, 8. klasse samtaler, vi deltar på helsestasjon for ungdomsammen med Sortland kommune, ansvarsgrupper, samarbeidsmøter med BUP, prevensjonsveiledning, reisevaksinering og vi har lavterskel på helsestasjon.

– For å fortsatt utføre disse oppgavene, er det nødvendig å beholde de stillingsressursene vi idag har, skriver hun i innspillet til kommune.

Helsesøster jobber fra 0-20 (25) år og i henhold til nasjonalefagligeretningslinjer skal det jobbes forebyggende. Tjenesten har et helsefremmende og forebyggende perspektiv overfor gravide, barn og unge. Det innebærer også tidlig avdekking av tegn på skjevutvikling, sykdom, vold og overgrep hos barn og unge, samt god oppfølging og videre henvising ved behov. Det er vedtatt at man i Øksnes skal jobbe med prosjektet «Æ e MÆ» – forebygging av seksuelle overgrep av barn og unge.

– Barna bor fortsatt i kommunen

– Til tross for at fødselstallene viser nedgang i år med cirka 32 fødsler, var det i fjor 47 fødsler. Disse barna bor fremdeles i kommunen og har krav på helsesøstertjenester i henhold til veileder. Jeg vil derfor hevde at fødselstallene ikke er relevante og derfor ikke kan legges til grunn for en reduksjon i helsesøsterstillinger, påpeker Frantzen.

Regjeringen har søkelys på helsetjeneste til gravide, barn og unge og i forrige statsbudsjett ble det bevilget ytterligere hundre millioner kroner, i det som har vært en opptrapping de siste årene.

– Helsesøstertjenesten er et nasjonalt satsningsområde og jeg stiller meg undrende til at Øksnes kommune legger frem forslag om kutt i ressursene, skrives det.

Øker deltidsproblematikken

Frantzen sitter i arbeidsgruppen for heltidskultur, og stiller seg spørrende til at det kommer forslag om kutt som vil øke deltidsproblematikken i kommunen.

– Helsesøstertjenesten bør bemannes slik at den blir robust nok til å tåle sykefravær og økte oppgaver i perioder, for eksempel økt vaksinering i forbindelse med epidemier. Konsekvenser av å kuttehelsesøsterstilling er at vi blir da nødt å kutte i lovpålagte oppgaver, skrives Frantzen.

– Dersom det til tross for denne bakgrunnsinformasjonen vedtas nedskjæring med 30 prosent helsesøsterressurs, krever NSF Øksnes at det samtidig vedtas hvilke oppgaver som skal ut avdagens tjeneste, tilsvarende 30 prosent, skriver tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Øksnes.