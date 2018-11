Ny runde med Naustvika-festivalen

Øksnes

– Festivalen vil være fullspekket av fet musikk, spennende mat og drikke og andre fine kulturopplevelser. Festivalen ble arrangert for første gang i 2018, og det ble en stor suksess. 20. juli 2019 er Naustvikafestivalen tilbake - da enda større. Vi skal utvide både med tanke på kapasitet og størrelse på artister, men vi skal beholde folkeligheten som vi hadde første året, heter det i en pressemelding.

To artister av nasjonalt format er allerede booket til neste års festival, ifølge pressemeldingen. Målet med festivalen, både i år og i fjor, er å vise folket i bygda at man ikke trenger å dra til byen for å oppleve festival.

– Dette skal være en arena for å trekke opp interessen for kultur og samtidig øke miljøbevisstheten her ute i distriktet. Vi opplever at folk lett engasjerer seg og støtter opp om de som prøver å lage liv i regionen. I år var vi tre personer i festivalledelsen, så det blir spennende å se hva vi får til neste år med et enda større team, sier Matias Pettersen, som i tospann med Edvard M. Pettersen, er festivalsjef for Naustvikafestivalen.

Naustvikafestivalen drives hovedsakelig av ungdommer, med unge artister på scenen og for unge publikummere. Festivalsjefene håper likevel at folk i alle aldersgrupper tar turen til Naustvikafestivalen 2019.

– Når det er sagt, så håper vi jo selvsagt at festivalen kan bli et samlingspunkt for hele regionen neste sommer, sier Edvard M. Pettersen.

Årets festival hadde for øvrig 279 innbetalende, i tillegg til 50 frivillige som bidro for å få hulene til å gå rundt.