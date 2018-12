Øksnespar vant Kulturlandskapsprisen i Nordland 2018

Øksnes

– Veldig hyggelig. Akkurat nå er vi pensjonister og skulle sittet i gyngestolen, men denne prisen motiverer oss for å fortsette litt til. Vi håper også at den kan v ære inspirasjon til andre småskalaprodusenter i Nordland, sa Arnold Rødsand i forbindelse med tildelingen.

Han takket Øksnes kommune, landbrukskontoret, Innovasjon Norge, familie naboer og venner for støtten.

Prisen ble delt ut av fungerende fylkesmann i Nordland, Monica Iveland. Hun sa at prisen har som mål å sette søkelys på landbrukets rolle som tradisjonsbærer og forvalter av kulturlandskapet. Prisen velges av en jury som består av landbruksforum Nordland. Iveland berømmet ekteparet for sin mangeårige innsats for å utvikle kulturlandskap.

– De får prisen for langsiktig arbeid for å vedlikeholde kulturlandskapet og videreutvikle gården sin. Gjennom sitt store engasjement har de skapt ny næringsvirksomhet i kommunen. Prismottakerne er et godt eksempel på at det er mulig å få mye ut av et lite gårdsbruk med produkter både for lokal og internasjonale gjester, sa blant annet Iveland i forbindelse med utdelingen.