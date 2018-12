Øksnes

– Vi har vært veldig uheldige med været tidligere år, og dermed har folk måttet snu på tur ut hit. Nå er det meldt bra vær, så vi håper veldig på at folk finner veien ut hit. Vi ligger jo litt utenfor allfarvei, sier hun til VOL.

Alt fra fotografier til ullprodukter

Årets førjulsdager blir arrangert fra lørdag 8. desember til søndag 16. desember. I disse dagene vil de besøkende, ifølge den daglige lederen, kunne finne mye spennende og nytt fra flere utstillere.

– Svein Erik Tøyen vil stille med helt nyproduserte fotografier og kunstkort. Kunsten holder vi på å henge opp nå, sier Mjaaland til VOL fredag kveld.

I tillegg til Tøyen vil Gunn Vottestad stille ut grafiske trykk og Anne Ka Munkejord har blåst glasshjerter og kunstglass for anledningen, for å nevne noen.

– Det som er nytt i år er at Anders M. Frantzen, som er helt fantastisk flink på lyssetting, har lyssatt havna og det gamle murhuset på kaia. Bare det er verdt et besøk ut hit, sier den daglige lederen.

Det nye Henningsvær?

Det var derimot ingen selvfølge at det kom til å bli førjulsdager i Nyksund i år.

– Vi har ikke vært så heldige med været tidligere år, som har ført til at det har vært tidvis dårlig oppmøte. Vi vurderte om vi i det hele tatt skulle ha førjulsdager her, men fant, av ren idealisme, ut at det skulle vi, sier Mjaaland.

Hun sier at de gleder seg mye, og håper at folk tar turen ut slik at Nyksund etter hvert kanskje kan bli det nye Henningsvær i førjulstiden.

– Her kan man virkelig senke skuldrene og nyte mørketidshimmelen. I helgene vil vi ha fast åpningstid, mens de besøkende må ringe på forhånd i ukedagene. Vi forsøker å legge så godt til rette som mulig, sier hun.

Til de som måtte lure, opplyser Mjaaland at veien ut til Nyksund er langt bedre nå enn den var tidligere.

– Skulle det bli regn, vil vi varsle kommunen så fort som mulig slik at de får strødd veien, sier hun.