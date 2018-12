– Har aldri opplevd et kommunestyremøte som sluttet med dans

Øksnes

I det siste kommunestyremøtet før jul i Øksnes er det satt av to dager til saksbehandlingen, både mandag og onsdag denne uka. Imidlertid gikk saksbehandlingen i går radig unna, og allerede før lunsj var budsjettet vedtatt.

– Vi har overraska oss selv, og er veldig godt i rute i forhold til saker, sier Yngve Hansen (Ap), som foreslo at man avsluttet behandlingen klokken to for å se på oppvisning av flinke unger fra kulturskolen, før politikerne møtes på nytt i kommunestyresalen onsdag.

Viste danseglede

John Danielsen (Sp) innvendte at der er flere som må på jobb og ikke har mulighet å tre inn onsdag, og tok til orde for å fortsette saksbehandlinga så langt som mulig.

– Jeg synes det første forslaget var godt. Jeg har aldri vært med på å avslutte et kommunestyremøte med dans, sa Teodor Lind, til humring i salen. Og da pressen spontant ble med i avstemninga, ble det en del latter, og stemmegivningen måtte telles opp to ganger, for å være sikre på hvilket av forslagene som fikk flertall.

– Nå ble det bare fliring her, ler Karianne Bråthen, som i danseoppvisningens siste nummer fikk swingt seg sammen med Ståle Meløy.

De flinke utøverne i dansegruppa viste mye herlig danseglede, og høstet stor applaus fra politikerne for sine danser.