Pakker over hundre julematesker i Myre kirke

Øksnes

Pakkingen av julematesker pågår for fullt i Myre kirke. Tore Christiansen er leder for aksjonen med julematesker, en tradisjon som ble staret for ti år siden.

– Vi startet i 2009 og har samlet inn til dette hvert år, slik at det i år er tiårsjubileum. Det første året var det 15-16 esker som ble pakker, før det ble en dobling med over 30 esker året etter, sier Christiansen.

Starter i midten av november

Onsdag ble det pakket 106 julematesker i Myre kirke, som går ut til husstander i Øksnes.

– De to første årene gikk vi i butikkene og fylte ei og ei eske med mat, men nå er det mer strømlinjeforma opplegg. Vi kjøper inn eske på eske med pinnekjøtt, ribbe, mye pålegg, frukt og diverse også fordeles det og pakker i esker, sier han.

Øksnes menighet står bak, og forteller om stor giverglede. Mange velger å støtte aksjonen med julematesker.

– Vi starter i midten av november der vi legger ut noen små lapper ved siden av betalingsterminalene i butikkene, med beskjed om at folk som trenger det kan spørre etter julematesker. Det står også på lappene at folk kan bidra med en gave, og der får vi inn relativt greit med penger, sier Tore Christiansen.

Både private og næringslivet bidrar til julemateskene i Øksnes.

Han forteller at de siste par årene har julematen vært så billig, at man i år hadde penger til overs fra i fjor. Mens julematen i år er litt dyrere enn fjoråret.

– Det koster mer å putte oppi like mye som i fjor, det merker vi. Pengene som vi får inn til julematesker blir øremerket, slik at hvis vi har penger til overs ett år, så settes det av til neste år. Slik at hver krone som kommer inn blir brukt til dette formålet.

Får hjelp til utkjøring

Onsdag var det ni frivillige i sving i pakkingen, mens noen bidro tirsdag.

– Totalt er det om lag 20 frivillige som er i sving. Også har vi god hjelp fra flere kommunale enheter, hjemmejenesten og rus og psykiatri som både hjelper oss med å levere navn på folk som trenger julemateske, og hjelper oss å kjøre disse ut, sier han.

Noen henter også julemateskene selv i kirka.

– Vi hadde ikke hatt sjanse til å kjøre ut alle disse selv, med hundre esker ville det vært umulig så vi er glade for hjelpen, sier Christiansen.

– Blir satt stor pris på

– Hva slags tilbakemelding får dere fra mottakerne av julemateskene?

– Vi får veldig god tilbakemelding, de fleste er veldig fornøyd. Det er ikke alle som vil snakke om at de har havnet i en situasjon der de har bruk for dette, og det skjønner jeg godt. Men det blir satt stor pris på. Blant mottakerne er det mange barnefamilier, enslige forsørgeer og enslige som blir aleine og har vanskelig økonomi. Der er mange forskjellige mottakere, sier Tore Christiansen.

I julens budskap er nestekjærlighet en del av essensen.

– Det er en del av kirka sitt oppdrag å hjelpe til, og drive litt diakonalt arbeid ved å ta oss av de som trenger det mest. Det er fint å få vise litt omtanke, sier han.

– Og det er hyggelig å være med på dette også fordi vi får spredt glede. Vi ser at det er mange av de frivilllige som kommer igjen år etter år og synes det er givende å få lov til å være med på dette, sier han.