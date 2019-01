KrF-Tore har bestemt seg: Slutter i partiet, fortsetter som uavhengig

Øksnes

– Grunnlaget for min konklusjon er ikke først og fremst plattformen. Grunnlaget for min konklusjon er at vi med dette blir del av et lag jeg ikke kan være med på. Jeg mener vi med dette er med å legitimere krefter på ytre høyre som er en av de største politiske utfordringene i dagens Europa, skriver han i et innlegg på Facebook.

– Lengst unna verdigrunnlaget

Jeg mener vi gir innflytelse til det partiet som ligger lengst fra KrFs verdigrunnlag. Jeg kan ikke ved valget i 2021 anbefale velgere å stemme på et KrF som vil fortsette i regjering med H, V og FrP.

– Jeg har vurdert å fortsette som intern opposisjon og urokråke og jobbe for et annerledes KrF, men kom til at det for meg er mest rett å trekke grensen her. Når de fire partienes statsråder kommer ut på slottsplassen kommer jeg til å se på det med skuffelse og vemod, ikke med glede. Hvis jeg er medlem vil jeg ha en dårlig magefølelse knyttet til å tilhøre det samme laget. Derfor trekker jeg den naturlige konsekvensen og melder meg ut, skriver han.

– Jeg setter stor pris på alle de flotte folkene jeg har fått bli kjent med, både de jeg ofte har vært enig med og de jeg har hatt heftige diskusjoner med. Det er ikke med lett hjerte jeg melder meg ut. Spesielt vanskelig er det å «svikte» sine meningsfeller som blir stående i partiet og kjempe for det KrF jeg også ønsker meg.

– Det har vært 30 opplevelsesrike år siden jeg ble aktiv i 1989. Jeg har fått oppleve å være nestleder I KrFU, lokallagsleder i flere lokallag, fylkesleder i Nordland, medlem av programkomiteen foran valget 2017, ansatt på partikontoret, som fylkessekretær og på stortinget.

– Nå er jeg 2. nestleder i Nordland, lokallagsleder i Øksnes og medlem av kommunestyret og formannskapet. Jeg fortsetter i kommunestyret som uavhengig, og trer ut av vervene i lokallag og fylkeslag, skriver Christiansen.

