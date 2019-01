Skal realisere verdens største torsk i Øksnes

Øksnes

Det var spenstige planer styret i Vesterålen Skreifestival kunne avsløre da årets program ble presentert. Styreleder Jonny Rinde Johansen fastslår at styret starter et prosjekt, for på ett eller annet vis, å kunne reise et monument over verdens største torsk i Øksnes.

– Ja, vi liker spenstige ideer og går videre med disse planene som for første gang ble luftet for noen år siden. Hvordan planene vil bli realisert vet vi ingen ting om i dag, men vi starter et konkret prosjekt for å komme i mål. Og dette skal vi klare. Vi bor tross alt i norges torskekommune nr 1, og det er vi stolte over, fastslår Rinde Johansen.

Det blir med andre ord ikke til årets skreifest at øksnesværingene kan skilte med verdens største torsk i en eller annen fasong. Men festivalgjenget lover at det ikke blir mindre å glede seg til under årets skreifestival.

Varierte dager

Vesterålen Skreifestival 2019 tar til tirsdag 12. februar og varer til og med søndag 17. februar. I løpet av disse seks dagene bys det på et program arrangørene er stolte over.

– Det har vært et enormt engasjement fra alle lag, foreninger, enkeltpersoner, bedrifter og styremedlemmer. Jeg kan fastslå allerede nå at årets festival blir en suksess, innledet styrelederen programpresentasjonen onsdags kveld.

For å nevne noe fra det rikholdige programmet drar vi fram kokkekurs for både store og små, "kulinarisk aften" med spenstige personligheter på scenen, workshop på sjømat, familieforestilling i Øksneshallen med kjente underholdere, bokbad med dertil passende mat, slogcafe og VM i torsketungeskjæring for ungdommer. Hver dag under festivalen holdes det også festivalkro på Stedet, som fungerer som et møtested mellom de ulike arrangementene. En egen skreifestivalkunstner holder utstilling på biblioteket på Myre hver dag og Redningsselskapet holder åpen båt på dagtid.

Stor faglig tyngde

Det er ikke bare underholdning og god mat som står i fokus disse seks dagene i februar. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) inviterer til hvitfiskseminar, der fiskerinæringa blant annet vil få presentert nyere forskningsresultater og andre viktige tema innen hvitfisk. Dagen etter et det duket for Skreikonferansen, hvor et gjennomgangstema blir markedsadgang og utfordringer for næringa.

– Vi ser at konsumet av sjømat i Norge går ned, selv om det aldri før har blitt landet så mye fisk som de senere årene. Hvorfor er det slik? Og kan spanjolene utfordre vår skrei og levere samme produktet under samme navn? Dette er bare noen tema som blir tatt opp under konferansen, forteller Ove Johnsen fra Fiskeriparken Egga Utvikling, som er samarbeidspartner for begge konferansene.

Unge med spesielle behov

Et nytt og prisverdig innslag i år blir et tilbud for de med barn med spesielle behov. Initiativtakere er Hege Olsen og Sissel Lagesen, som lover besøk hos Primex hvor man også får tilberede mat, og fisketur på havet med Sjøblomsten.

– Det er alt for få tilbud for barn med spesielle behov. Vi er derfor meget glade for at så mange omfavnet våre tanker rundt dette, og la til rette for disse to flotte arrangementene, sier initiativtakerne.

Spenstig avslutning

Noe som nok kommer til å bli lagt merke til er avslutningen på lørdag kveld, da det blir fyrverkerishow i Myre havn. Her lokkes det med en rakett som vistnok skal være formet som en fisk - intet mindre. Også avslutningen på festivalens siste dag, søndag, vil nok for mange bli ett av høydepunktene.

– Stavangerkameratene har takket ja til å holde en konsert i Øksneshallen, noe som visstnok er det nordligste de har opptrådt. Det kommer helt sikkert til å bli en knall konsert, lover "festivalsjef" Kai Freddy Evensen.