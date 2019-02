Øksil bruker 500.000 kroner på NM-deltakelse

Øksnes

Volleyballklubben Øksil skal sende av gårde hele seks lag til NM-spill i år. Det var Øksnesavisa som først omtalte saken. Med 12 spillere og tre personer i trener- og støtteapparatet - per klubb - blir det smått formidable 90 personer som skal ha flybillett, kost og losji. Alt i alt beløper hele satsningen seg til smått formidable 500.000 kroner.

Heftig logistikk

Leder i øksnesklubben Hanne Steen sier det er en heftig logistikk som ligger bak.

– Ja, er det mulig! Vi har gjort mye spennende i klubbens historie, men dette er helt der oppe i toppen. Kanskje sammen med da vi ble "askefast" med en hel busslast i trøndelag for en del år siden. Men rent logistisk tar nok dette kaka, fastslår Steen muntert.

Da er det kanskje en fordel at Steen til daglig er logistikksjef for BioMar, og kan faget til fingerspissen.

– Helt klart. Jeg tjener mye på det, istemmer hun.

Mye dugnad

For å forstå hvilken innsats det kreves både av Øksil, den enkelte spiller, støtteapparat og hele lokalsamfunnet for å realisere 500.000 kroner og deltakelse for seks lag i NM-spill på tre ulike steder, må man kanskje ty til floskler. Steen selv er jordnær og sier alt avhenger av dugnad. Og da fra både spillere og næringsliv.

– forbindelse med et arrangement nå i helga. Ut over det blir det mange flere dugnadsinnsatser, og spilleren må gjøre en innsats for å selge støttemedlemskap. Og så er vi avhengig av velvilje fra et allerede støttende lokalt næringsliv. Uten deres innsats kan vi bare glemme å legge av gårde til NM, hevder hun ærlig.

Volleyball hver dag

Alt i alt regner Steen med at det er mellom 40 og 50 personer involvert i støtteapparat blant trenere og foreldre, for å sørge for at nødvendig beløp kommer på konto. Og midt i dette har klubben sine vanlige kamphelger å forholde seg til.

– Neste helg for eksempel, er det full rulle med andredivisjonsspill på Finnsnes. For min egen, og nok mange andres del også, så blir det volleyball hver bidige dag nå, syv dager i uken, helt fram til påske. Men dette er en tilstand jeg både trives i og setter stor pris på, fastslår Steen.

Trenger hjelp

Hun minner avslutningsvis på at klubben er avhengig av god støtte fra både enkeltpersoner og næringsliv for å komme i havn økonomisk.

– Vi trenger all den hjelpen vi kan få, oppfordrer hun.