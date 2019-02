– Jeg er stolt over det øksnessamfunnet viser i dag

Øksnes

I september i fjor stod kunstner Jarle Hammers store veggmaleri ved Myre Kysthotell ferdig. Lite visste Øksnes' befolkning da at maleriet ville få en langt større betydning enn kun et flott motiv på en vegg.

Kunstneren selv fortalte den store forsamlingen utenfor hotellet torsdags kveld om hvordan motivet til maleriet ble valgt:

– Jeg fant motivet i ei bok om Lofotfiske, og tenkte at dette blir helt rett. Havet og fiskeren stemmer på en prikk, og jeg fikk klarsignal fra Tove og Torgeir på hotellet. Da jeg så begynte maleprosessen i september i fjor, kom det en kar bort til meg mens jeg malte og lurte på om jeg visste hva det var jeg faktisk malte? fortalte Hammer under avdukningen.

Stefar til Truls

Ved en tilfeldighet viste det seg at det faktisk var stefar til den bortkomne Truls Johansen, Morten Nilsen, som var avbildet i boka Hammer benyttet som motiv. Hammer var ærlig på at det ble et spesielt møte mellom dem.

– Morten Nilsen delte også noen av sine tanker under avdukningen torsdag, og fortalte om en enorm støtte fra hele øksnessamfunnet i tiden etter stesønnens bortgang på havet.

Samlet inn èn million

En av de som var med på markeringen, var Eirin Hansen fra Myre. Helt siden Truls' bortgang har hun benyttet tiden til å samle inn penger slik at søket etter ham kan fortsette. Hun var meget berørt og grepet under hele kvelden.

– Det er helt fantastisk å se så mange øksnesværinger her i kveld, som deler sorgen og gleden på en og samme tid. Sorgen over Truls og alle andre som vi har mistet på havet, og som vi ikke har en grav å gå til, samtidig som vi ser gleden når et helt samfunn står sammen slik vi ser i dag. Den giverviljen jeg har erfart når jeg samler inn penger til å fortsette søket etter Truls, er bare helt enorm. Alt i fra personer som donerer hjemmestrikkede lester og skjerf, til store firma som gir titusenvis av kroner, er bare helt formidabelt. Man kan bli rørt av mindre, fortalte hun til Vol etter den offisielle avdukningen av veggmaleriet.

Håpet er å finne Truls

En ting er Eirin Hansen sikker på; søket etter Truls skal fortsette til våren. Til nå har hun samlet inn så nært som en million kroner, det mangler bare 20.000 kroner for å nå den magiske grensen. Hun fastslår at hvert øre av disse skal brukes til å fortsette søket.

– Vi må ikke gi opp håpet om å finne Truls. Å ha ei grav å gå til er så umåtelig viktig for både familie og venner. Mannen min mistet selv sin far på havet for over 20 år siden, uten at han ble funnet, så jeg vet hvor avgjørende det er å ha en grav å gå til, sier hun med tårer i øynene.

Fortsatt mulig å gi bidrag

Og Eirin Hansen påpeker at det ennå er fullt mulig å gi bidrag til hennes innsamlingsaksjon. Om man ønsker så finner man henne på Facebook.

– Jeg er så takknemlig for en kveld som denne vi har hatt i dag. Dette viser at det er et fantastisk lokalsamfunn vi bor i, avrunder Hansen.