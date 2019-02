Halv eiendomsskatt

Øksnes

Det var under kommunestyrets behandling om fritaksregler for eiendomsskatt at Tore Christiansen (fristilt) tok til orde for å utrede en ordning for personer med lav betalingsevne.

Han fikk kommunestyret med seg på at man ber administrasjonen utrede en ordning der personer med lav betalingsevne kan søke om å få dekket halvparten av eiendomsskatten, eventuelt også halvparten av kommunale avgifter. Betalingsevne kan vurderes knyttet til husbankens grense for bostøtte og eventuelt settes litt høyere, og det bør vurderes en grense for likvid formue, lød vedtaket kommunestyret fattet.