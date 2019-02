Utsatte saka om tomtesalg for Delitek

Øksnes

Delitek AS i Alsvåg leverer høykvalitets avfallshåndteringsutstyr for den maritime industrien.

Alpha Konsulent har på vegne av Delitek AS henvendt seg til kommunen med ønske om å kjøpe tomtene Gnr 81/Bnr 410 og 398 i Alsvåg. Administrasjonen la til grunn en innløsningssum av disse festekontraktene på til sammen kr 154 025,-, da dette ble regulert gjennom festekontraktene.

I søknad fra selskapet heter det at slik markedsgrunnlaget utvikler seg, vil Delitek AS ha et stort potensial for vekst i sin produksjon i årene som kommer.

– Dette vil kreve kapitaltilførsel og mulighet for at bedriften må etablere tilleggsareal til produksjon. For å kunne få et best mulig utgangspunkt for å kunne møte de mulighetene som ligger for Delitek AS, er det ønskelig å få kjøpt tomtene som i dag er festet fra Øksens kommune. Mulighetene for å søke kapitalutvidelse, vil være bedre ved å kunne vise til at man også eier tomten hvor produksjonen skjer. Dette vil være med på trygge arbeidsplasser i Alsvåg, og på sikt gi mulighet for økt sysselsetting i produksjonen, leser vi av søknad til Øksnes kommune.

Restriktiv mot salg

Under kommunestyrets behandling av saken, sa Jørn Martinussen (V) at han rent personlig ikke har noen problem med at Delitek skal få innløse tomta, men han poengterte at kommunestyret har hatt ei restriktiv holdning til å selge festa tomter.

– Stikk i strid med den restriktive holdningen til salg, ble det tatt inn i festekontrakten hvordan en innløsningssum skulle beregnes. Nå er vi kommet dithen at areal som ikke skulle selges i tråd med kommunestyret si restriktive holdning, allikevel selges, uttalte han fra talerstolen.

Han fikk kommunestyret med å fatte vedtak:

– Kommunestyret ber om en sak der det ses på om "Havnestyret har videreført en klar politikk på at omtalte områder skal festes bort" jfr. vedtak i KS 76/18

– Administrasjonen bes spesielt se på om festekontraktene på gnr. 81 bnr. 410 og 398 som utgår fra gnr. 81/334 i Alsvåg, er i tråd med kommunestyrets intensjoner.

– Kommunestyret ber om at vedtakene som ligger til grunn for festekontraktene legges ved saken.