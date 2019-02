Vil holde fellesmøte rundt rusproblematikk

Øksnes

Erfaringskonsulent Maria Nyksund og politiinspektør Per Erik Hagen var inviterte til å orientere om rusproblematikken i regionen for kommunestyret i dag. Bakteppet er det pågående søkelyset problemet har hatt over tid. Maria Nyksund påpeker at rus er et vesterålsproblem og ikke et øksnesproblem.

– Vi er alle ansvarlige, alle foreldre og alle som bor i samfunnet. Ta vare på barna, finn på noe i lag, finn en felles hobby. Og sett deg inn i problematikken, les litteratur, gå på youtube og lær om hvordan rusmidler faktisk fungerer og hva de gjør med barna dine. Ring meg om du lurer på noe, eller besøk meg på kontoret. Jeg har fleksitid og er der for deg som forelder eller pårørende om du lurer på noe, forteller hun.

Hun understreker at det er viktig ikke å miste fokuset for alkoholen, noe som i hennes tanker er langt farligere enn annen rus.

– Og det gagner ingen å bagatellisere noe som helst. Vi må ta problemet på alvor, fastslo hun uredd framfor et fullsatt kommunestyre.

Politiinspektør Per Erik Hagen var også på plass i Øksnes i dag. Han understreker at forebygging er et felles ansvar, og at han er helt motstander av å fordele skyld.

– Rusproblematikken i Øksnes har vært framstilt ulikt i media, fra den dystreste utsikt til et mer nyansert bilde. Men majoriteten av ungdom er vanlig frisk ungdom, der noen har en utfordring og noen står i fare. Vi ser at det er en viss økning i rusbruk blant unge, fastslo han.

Han sier at internett må i dag ta mye av skylda for økt innførsel av narkotika. Man kan i dag bestille ulovlige stoffer hjemme fra gutte- eller jenterommet og få dette levert nesten på døra.

– Det er ingen tvil om at forsyningslinjene er blitt kortere. Jeg er helt enig med Maria, det er ikke noe øksnesproblem, men et vesterålsproblem, sier han.

Ungdata viser at det likevel er et noe større problem i Øksnes enn nabokommunene. Hagen sier man er avhengig av informasjon fra publikum for å komme uvesenet til livs.

Han avrundet sin seanse overfor kommunestyret med å vise til at normalisering av rus i det offentlige rom er med på å forme våre unges holdninger.

– Og det er farlig, fastslo han.

Ordfører Karianne B. Bråthen informerte om at det innen relativt kort tid vil bli avholdt et større møte i Øksnes med tema rus, hvor erfaringskonsulent og politi på nytt blir inviterte. Her vil det også bli mulighet til å debattere problematikken.