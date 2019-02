Billettsalget allerede godt i gang

Øksnes

Det er tredje året på rad at de frivillige bak ÅrsteinØya inviterer til festival på Årstein i Austre Vågan, lokalisert innerst i Raftsundet. I år går festivalen av stabelen 12. og 13. juli. Stein-Håvard Jakobsen er en av ildsjelene bak festivalen, og han melder dagen etter at billettsalget tok til at mange allerede har sikret seg festivalpass. For nytt av året er at det kun blir mulig å kjøpe hele festivalpass gyldig for begge dagene.

- Vi ønsker å gjøre det enklere for oss som arrangerer festivalen og kjører kun helgepass i år. Vi så i fjor at enkelte kun var interessert i å være med på en av dagene, og rett og slett for å lette det praktiske arbeidet så selger vi i år kun helgepass, opplyser han til Vol.

Lokalt preg

Selv om ingen artister eller band er røpet ennå, lover Jakobsen at det blir et lokalt preg over navnene som kommer. Og til de som er spente på hvilke navn som faktisk vil komme, så oppfordrer arrangørene folk til bare å følge med.

- Nei, jeg ønsker ikke å røpe noen navn ennå. Men til de som tenker på å besøke ÅrsteinØya så kan jeg bare oppfordre til ikke å vente med å kjøpe billett. Vi så i fjor at det raskt ble utsolgt, og det kan fort bli tilfellet også i år, mener Jakobsen.

Det legges kun ut et begrenset antall helgepass, der det er først til mølla-prinsippet som gjelder.

Hva er så suksesskriteriene for å skape så god stemning som tilfellet har vært de to foregående år?

- Vi holder jo til på en veldig spesiell plass. Og så skal alle de flinke frivillige ha en stor del av æren, mener festivalarrangøren.

Jakobsen er klar på at første året festivalen ble holdt var et læreår, før ÅrsteinØya begynte å finne sin form i fjor. I år håper man at enda flere detaljer faller på plass, og at det blir en enda bedre festival enn i fjor.

- Vi skal i alle fall gjøre vårt aller beste. Og som sagt, så er det ingen grunn til å vente på å kjøpe festivalpass, oppfordrer Stein-Håvard Jakobsen overfor Vol.