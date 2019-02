Stokmarknes og Morild inngår samarbeid

Øksnes

Hva gjør man om man har et ønske om å stille et fullt damelag i 2. divisjon for å krige mot blant annet Sortland, Svolvær og Leknes?, men kanskje har en for tynn stall. Jo, man inviterer naboen for å se på mulighetene for å stille felles lag.

Dette var tilfellet for Stokmarknes IL, som tok kontakt med naboklubben IL Morild fra Øksnes. Sist helg møttes de til felles trening på Stokmarknes, noe som gav mersmak.

– Vi håper nå å få til et godt og fruktbart samarbeid på tvers av kommunegrensene. Vi har tidligere spilt 7er-fotball mot jentelaget til Alsvåg, og vi hadde god kjemi med de spillerne vi møtte der. Derfor er vi nå meget glade for at det ser lyst ut for å kunne realisere et fullt lag til å spille 11er-fotball i 2. divisjon, forteller en av trenerne for Stokmarknes, Jan Erik Hansen til Vol.

Han trener Stokmarknes sammen med Arild Dahl og Ann Kristin Karlsen.

Treningskamp i lag

Etter å ha trent sammen sist helg, er det nå duket for en aldri så liten debut for samarbeidslaget mellom klubbene. Førstkommende søndag spiller det sammensatte laget treningskamp mot Kilkam fra Harstad i Blåbyhallen på Sortland. Det håper Hansen blir enda en bekreftelse på at samarbeidet har livets rett.

– Vi har allerede meldt på vårt lag til spill i 2. divisjon i år, og håper at Morild kan bli med på denne moroa. Vi er spente foran helgas treningskamp, og ser bare lyst på framtiden nå, bekrefter trener Hansen fra Stokmarknes.

Glede også i Øksnes

Fra Morilds side har Jarle Ragnar Meløy vært delaktiv i å få samarbeidet på skinner. Han deler trener Hansens glede over at det ser lyst ut for samarbeidet.

– Alsvåg har hatt et lag i jente 15/16-årsklassen som har gjort det veldig bra i kretsen. Nå er tiden moden for å ta et steg videre og spille divisjonsspill mot rivaler som blant annet Sortland. Øksnes har fostret flere gode spillere på et meget høyt nivå, der blant annet Nemine Steffensen, som har vært innom landslaget, nå er hjemme i Øksnes og ønsker å være med på en satsning. Jeg tror absolutt at vi sammen med Stokmarknes kan få et lag vi kan bli stolte over i 2. divisjon utover året, er Meløys umiddelbare reaksjon overfor Vol.

Finner ut av det praktiske

Det er Kristine Heide som har treneransvaret for Morilds damelag, mens Jan Erik Hansen er en av trenerne for laget fra Stokmarknes. Rent hvordan klubben i framtiden vil løse trenerkabalene om det blir et formalisert samarbeid, vites ikke i dag. Ei heller hvordan man løser det å spille på hjemmebane når man egentlig representerer to klubber er i dag avgjort. Men Hansen mener dette skal la seg løse enkelt.

– Vi får bare sette oss ned etter helgas treningskamp og løse alle disse elementene. Det viktigste nå er å få til et godt samarbeid på fotballbanen, og det er vi positivt innstilte på, avrunder han fornøyd.