65 skiløpere gikk Alsvågrennet

Øksnes

Tommy Wessel Nordeng i Alsvåg IL forteller om et strålende arrangement lørdag. Og mye forberedelser ligger bak det tradisjonsrike rennet.

Her kan du se komplett resultatliste fra Alsvågrennet

– Det å arrangere et skirenn i ei lita bygd er en fin ting, for det er en dugnagdsinnsats som gjøres. Forut for rennet møtes vi planlegger, lager arbeidsgruppe og fordeler oppgaver, går i lag og kikker på yr.no, blir det godt vær eller blir det regn?

Skaper samhold

Ei egen gruppe har ansvaret for løypa, og uker i forveien blir det kalt inn til dugnad for å måke i løypene for å ha nok snø til å bruke traseer som ligger utenfor lysløypa.

– Vi har ei lysløypa i Alsvåg, men det er kjedelig å gå fram og tilbake i den, vi må prøve å få til mer for å bruke de traseene som vi liker å bruke. Det er en prosess der et titalls mennesker står skulder ved skulder og måker sny i skauen. Det er en fin ting, for det er det som bygger samhold i et idrettslag, sier Nordeng.

I år hadde Alsvåg IL et samarbeid med ungdomslaget i bygda, som stod for kaféen.

– Dermed kunne vi kose oss i samfunnshuset i stedet for å ha det i gymsalen. Og takket være samarbeidet mellom ungdomslaget og idrettslaget ble det også varmretter, lapskaus og rømmegrøt, i tillegg til kaker og vafler, sier han.

– Alltid litt spenning

Under rennet er det mange funksjoner som skal fylles, alt fra parkeringsvakter til løypevakter, sekretariat for å få orden på påmeldinger og startnummer, tidtakning og premieutdeling.

– Mange liker å melde seg på helt til slutt, men tenker ikke over at det kan være greit for oss å vite om vi skal dele ut hundre eller tjue premier. Det er alltid litt spenning om det blir mange deltakere, og om det er nok premier, sier han.

– Vi har sikkert 25-30 mennesker som er i sving og jobber for å lage et slikt arrangement. I år ble det heldigvis 70 påmeldte. Vi har vært under 50 deltakere noen år, sier han og forteller at været var godt og litt markedsføring i forkant bidro til den gode deltakelsen.

– Vi fikk gjester fra Narvik, Harstad og Lofoten, og det var til og med en løper fra Bø. Jeg kan ikke huske at vi hatt deltakere fra Bø i Alvåsrennet på mange, mange år. Alle kommuenr i Vesterålen var represemtert, og det er vi godt fornøyde med, sier Nordeng.

Prikkfritt arrangement

– Vi hadde evaluering i etterkant, og er godt fornøyd, det var et prikkfritt arrangement. Det synes vi er artig, vi liker å prøve å gjøre det ordentlig når vi gjør dette- For vår del kunne vi hadde tre og fire ganger så mange deltakere uten at det ville kostet oss en kalori, sier han.

Den yngste klassen, fra fire til syv år startet rennet.

– Ligg logistikk er det, for å sørge for at de som går fort ikke kolliderer med de som går saktere, men det gikk veldig fint. Vi startet med de yngst eog endte med en tallrik veteranklasse, med seks stykker som stilte i klassen menn veteran, sier han.

– Det er et faktum som jeg har et litt ambivalent forhold til, på dem ene siden er jeg kjempeglad for at mange stiller i veteranklassen, går aktivt på ski og stiller på landrenn. Men at det skal være den mest tallrike klassen, jeg skulle ønske at det var mest tallrikt i den yngste klassen, sier Tommy Wessel Nordeng.

Alsvågrennet har vært en klassiker i en årrekke.

– Det som er litt utfordrende i Alsvåg er at vi ligger utsatt til for vær fra sydvest, og da mister vi snøen. Opp gjennom årene har vi måtte avlyst noen renn på grunn av snømangel. Rennet i fjor måtte vi flytte til Melbu, men da holdt vi renn, sier han.

God stemning på stadion

Alsvåg IL har lang tradisjon, innen både ski og hopp.

– Nå er det ikke mer aktivitet i hoppbakken, eller alpinbakken men langrennsmiljøet holder tritt, sier Noreng, som selv gar deltatt på Lekangløpet søndag, som også er en tradisjonsrik affære.

– Jeg husker selv da jeg var unge og dro til Lekang for å gå skirenn. Det er akkurat de samme som arrangerer i dag, som arrangerte da jeg gikk renn dengang. Det viser at det både går an å holde koken som arrangør og som deltaker, sier han.

– På grunn av det fine været lørdag ble det ganske mye publikum og fin stemning. Vi hadde bålpanne og Håvard Bråthen var en flott speaker, han kom både med fakta og andekdoter som bidro til en fin stemning på stadiom. Jeg har inntrykk av at folk trivdes, sier Nordeng.

Vinteridretten representert

Alsvåg IL er stolte over at en av deres utøvere er med i den nye promoteringsfilmen til Vesterålskraft.

– Vesterålskraft er en viktig støttespiller for idrettslaget over mange år, både innen fotball, ski og Vesterålen Summer Games, de er en viktig sponsor for oss. Da de tok kontakt og spurte om vi hadde lyst til å ha vinteridretten representert og om vi kunne stille med en, spurte vi Johan Nordeng som er vår mest profilerte utøver, sier han.

– Når vi ser resultatet synes vi det ble veldig bra, skikkelig proft. Det er fint for oss å være med og bidra tilbake til Vesterålskraft sin promotering. Det er en ting som går hånd i hånd, at man som sponsor kan få litt tilbake, sier Nordeng.