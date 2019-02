Ny leder på plass i Øksnes Krf. Nå jobber de med lista til høstens valg

Øksnes

Partiet avhold nylig årsmøte, der det ble valgt nytt styre med leder Geir Arne Haughom. Øyvind Grøteide, Anne Linn Nygård og Øyvind Stavnes utgjør resten av styret. Den nyvalgte lederen beretter om et bra årsmøte, med over 20 frammøtte.

– Ja, det var et fint møte med bra oppmøte, glød og entusiasme. Det nye styret består nå av en meget samfunnsengasjert gjeng, og vi jobber for å stille liste til høstens kommunevalg. Vi er ikke i mål, og en utfordring blir å finne en listetopp, sier Haughom.

– Er det aktuelt for deg selv å stille som listetopp og sikte på en plass i kommunestyret?

– Jeg er nok i en prosess for å lande på en avgjørelse akkurat der. Vi får se, fastslår den nyvalgte lederen.

Trist konflikt

Haughom sier han tror og håper at partiet kommer fram til at de ønsker å stille liste til kommunevalget. En, kanskje to representanter inn i kommunestyret, er i så fall det mest sannsynlige, mener han.

Partilederen sier videre at det er trist at tidligere formannskapsmedlem Tore Christiansen har valgt å forlate partiet etter den opprivende striden internt i partiet på riksplan. Haughom understreker samtidig at dette er en nasjonal strid, som ikke i nevneverdig grad preger Øksnes KrF i dag.

Usikker på lokalpolitisk framtid Tore Christiansen deltok i helga på konferansen Drivkraft, et nettverk dannet i kjølvannet av KrFs valg om samarbeid med høyresiden i rikspolitikken. Han er storfornøyd med konferansen, men sier han ennå ikke har landet på en avgjørelse for sin lokalpolitiske framtid.

– Vi må bare forholde oss til at Tore har valgt slik han har gjort. Jeg mener KrF er et sentrumsparti, og jeg frykter heller ikke at flere medlemmer av Øksnes KrF er i tenkeboksen for å følge Tore Christiansens retningsvalg.

Lokalpartiet vil nå raskt starte arbeidet med å utarbeide et valgprogram mot høstens kommunevalg, og har bedt partimedlemmene om innspill. Frist for å stille liste til valget er mot slutten av mars.