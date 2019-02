Tryllet med skreien

Øksnes

Det var elevene ved restaurant- og matfaglinja ved Sortland videregående skole avdeling Øksnes som tryllet fram delikate retter av skrei.

På menyen stod blant annet fiskesuppe, focacciabrød med skrei og aioli, bolinhos, torsketunger og fiskegrateng. Alt selvsagt basert på fersk skrei i forbindelse med den pågående Vesterålen Skreifestival.

På agendaen stod det workshop på sjømat, og du verden som elevene tryllet med ingrediensene. Vols utsendte fikk selvsagt smake på godsakene – noen fordeler skal man jo ha i jobben. Og undertegnede kan skrive under på at matfagelevene leverte til terningkast seks. Maten falt også i smak blant de elevene Vol snakket med under seansen.

– Jeg er egentlig ikke så veldig glad i fisk, men dette smakte jo fortreffelig, uttalte Emma Holen som fortærte en bolinhos, en søramerikansk rett basert på klippfisk, der klippfisken blir fritert noe ala torsketunger.

Workshopen er blitt et årlig evenement under skreifesten, som et ledd i å vise den oppvoksende slekt at fisk kan være noe helt annet enn tradisjonelle fiskeboller eller stekt og kokt fisk. Med godt krydder, tilbehør og utradisjonelle retter, var det tommel opp fra både store og ikke fullt så store.