Til topps i tungeskjære-VM

Øksnes

Under Vesterålen Skreifestival skal det hvert år kåres verdensmestere i torsketungeskjæring i aldersgruppene 9 til 11 år, og 12 til 14 år. Så også i år, og rammen var lagt til Gunnar Klos lokaler på Myre.

Det var mildt sagt stinn brakke, god stemning og cafeservering av Øksnes Trommedamer. Konferansier under showet var komiker Terje Sporsheim, som skapte en meget lun og god stemning for de mange frammøtte.

To mestere

Selve konkurransen går enkelt og greit ut på å skjære så mange godkjente tunger i løpet av to minutter, der Mattilsynet er dommere og underkjenner tunger som ikke er korrekt skjært.

I den yngste aldersgruppen var det sterk konkurranse, der til slutt Sigurd Jakobsen stakk av med den jeve tittelen.

Han skar hele 16 godkjente torsketunger, og var storfornøyd med seieren.

I aldersgruppen 12 til 14 år, var det først to innledende runder, der Tobias Evensen, Jonas Warem og Fredrik Klo til slutt gitt til finalerunden. Her ble Fredrik Klo til slutt for sterk for de andre, og stakk av med seieren.

Fredrik ska hele 25 godkjente torsketunger og fikk stående applaus. Konferansier Terje Sporsheim løftet armen til Fredrik i god "Rocky-stil".

– En verdig vinner, uttalte Sporsheim etter showet.