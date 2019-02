Vil flytte plagsomme otere på Myre

Øksnes

En beboer i Elvegata på Myre fastslår overfor kommunen av det over flere år har vandret flere otere i nabolaget. Tidligere var det en nabo som brukte å mate disse, men denne personen er nå død. Den bekymra myreværingen mener nå at oterne er blitt veldig nærgående, og er til sjenanse for folk.

Opp på verandaen

– Det er stor misnøye med at oterne begynner å komme opp på verandaene til folk og nesten inn soveromsvinduer som står åpne. Oterne viser tegn til å være sultne og aggresive, noe som fører til at naboer er bekymret for å sette ut hunder i bånd på eiendommene sine, poengterer myreværingen.

Han søker derfor kommunen om tillatelse til å sette ut fangstbur for å forsøke å omplassere dyrene, eventuelt tillatelse til å avlive oterne. Vedkommende har gjennom dyrebeskyttelsen i regionen tilgang til nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre jobben på en sikker og dyrevelferdsmessig måte, understreker han.

Utstyret består av viltkamera med MMS-sending direkte til hans telefon.