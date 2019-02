– Kostnadene for nødnett er ute av kontroll

Øksnes

Flere kommuner i Nordland har reagert på at de påføres en ekstrakostnad da Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) vil skifte ut deler av utstyr i forbindelse med nødnettet. Disse kostnadene skal i følge DSB betales av kommunene som leier nødnettet.

– Bør vurdere oppsigelse av nødnett Økte kostnader på nødnettet for Hadsel kommune, blant annet i forbindelse med utskifting av utstyr som bare er noen år gammelt, gjør at teknisk sjef sier kommunen bør vurdere oppsigelse av avtalen.

Øksnes kommune mener at Nødnettet er en nasjonal og statlig beredskapsoppgave og bør finansieres av Staten. Kommunen mener dagens investeringsmodell for Nødnett hverken er forsvarlig eller korrekt.

– Kostandene for kommunene er betydelig og kostnadene er ute av kontroll.Øksnes kommune mener at nødnettet er en nasjonal og statlig beredskapsoppgave og bør finansieres av Staten ved at sektordepartementene betaler årlig for egen sektors bruk av Nødnett, heter det i vedtak fattet i kommunestyret i Øksnes nylig.

Oppsigelse

Øksnes kommune mener videre at oppsigelse av tjenesteavtale og avtale om levering og bruk av utstyr til kommunikasjonssentraler i Nødnett med DSB bør vurderes. Øksnes kommune ber også om at vertskommunen for 110 sentralen, Bodø kommune v/ordfører bringer saken inn til politisk behandling for statlige myndigheter.