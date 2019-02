Øksnes Venstre – Jørn Martinussen:

– Nå må det settes et endelig punktum i saken om fiskehesjene på Klo

Jørn Martinussen (V) i Øksnes sier i et innlegg at han håper teknisk utvalg er seg sitt ansvar bevist slik at man kan få satt et verdig punktum i saken om fiskehesjene på Klo.