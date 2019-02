Øksnes

Pressemeldingen er mer å understøtte saksbehandlingen til administrasjonen, enn å få fram de mange nyansene i saken. I pressemeldingen framstilles det som om S. Hanssen er alene om å ha gjort feil i søknadsprosessene. Rådmannen unnlater å nevne kommunens egne mangler i denne saken.

Pressemelding - sak fiskehjeller på Klo Rådmann Elise Gustavsen: – Spillereglene gjelder for alle. Ville du syntes det var greit om naboen satte i gang bygging, uten å søke kommunen eller varsle deg i forkant? Det er egentlig det denne saken handler om mener rådmann Elise Gustavsen.

Rådmannen innleder med å stille et retorisk spørsmål om det er greit om noen setter i gang bygging uten å søke kommunen eller varsle deg i forkant?

Allerede i 2011 fikk S. Hanssen innvilget byggesøknad for oppsett av fiskehjeller på Klo. Byggesøknaden var innlevert Øksnes kommune med signerte nabovarsler samt tegninger over tiltaket. Etter godkjennelse fra Øksnes kommune foretok S. Hanssen betydelige investeringer i infrastruktur og oppsett av fiskehjeller.

Etter frist

Videre forteller han at etter alle klagefrister var utgått ble saken påklaget av blant annet Klo Grenderåd. Allerede her gir kommunen klagerne en gunst ved å se bort fra forvaltningslovens krav om klagefrist.

Dette starter runddansen i denne saken, som ennå ikke er avsluttet 9 år etter at kommunen opprinnelig godkjente utvidelsen av fiskehjellene. En slik smidighet opp mot saksbehandlingsregler har S. Hanssen ikke opplevd i denne saken.

Når Fylkesmannen behandlet klagen, avviste de byggesøknaden og krevde at området måtte reguleres. S. Hanssen gjennomførte reguleringen, der også Klo Grenderåd protesterte på planen. Reguleringsplanen ble godkjent i 2014, og S. Hanssen tok utgangspunkt i at den opprinnelige godkjente søknaden var grei, da byggesøknaden allerede var behandlet av kommunen før reguleringsplanen.

Antagelsen om at opprinnelig byggesøknad var godkjent, var en feil som S. Hanssen etterhvert ble klar over. På nytt er det Klo Grenderåd som hele tiden har vært imot en utvidelse av Fiskehjellene. Saken ble tatt inn for Sivilombudsmannen, som konkluderte med at opprinnelig byggesøknad ikke var gyldig og man måtte starte på nytt. Da startet kravet om å rive det som var bygd ut. Det var da snakk om å rive det som kommunen opprinnelig hadde godkjent, men som formelt ikke var søkt på korrekt måte.

Intrikate regler

Når rådmannen opplyser at man må søke, er S. Hanssen ikke uenig i disse grunnleggende spillereglene. Problemet for en liten virksomhet som S. Hanssen, er at det ikke alltid er like lett å følge alle de intrikate spillereglene som er trukket opp i plan- og bygningsloven. I denne saken er nok også kommunens krav etter offentlighetsloven om veiledning i bestefall mangelfull. Dette nevnes ikke med ett ord av rådmannen.

Rådmannen gjør et nummer av at S. Hanssen har ønsket å diskutere hvordan utnyttelsesgraden (BYA) skal beregnes for Fiskehjeller og framstiller dette som om det er uvesentlig i saken. Rådmannen unnlater å opplyse at Norsk Standard, som definerer beregninger av stort sett alt, ikke har definert en standard for hvordan fiskehjeller skal beregnes.

Derfor ble det engasjert en uavhengig sivilingeniør til å vurdere dette spørsmålet. Konklusjonen i rapporten var at man ikke kunne beregne utnyttelsesgraden som om det står en bygning på tomten, men sammenlignet fiskehjellene som konstruksjon med pergola, som er et overdekket areal med sprinkelverk som ofte anlegges langs en bygning. Hvis kommunen hadde aksepter ekspertens beregningsmodell, ville ny søknad vært innenfor de krav som er satt i reguleringsplanen og søknaden kunne blitt behandlet på en kurant måte.

Ulike metoder

Kommunen har aldri villet vært med på å diskutere denne beregningsmåten, og etter gjentatte purringer fikk S. Hanssen beskjed høsten 2018 at det var kommunes beregning som var gjeldende. I saken framstår det nå som om S. Hanssen aksepterer kommunens måte å beregne utnyttelsesgrad på. Kommunen har heller aldri begrunnet saklig hvorfor de ikke aksepterer ekspertens vurdering av beregning. Når S. Hanssen har søkt dispensasjon ut fra kommunens utnyttelsegrad, er det ikke fordi man er enig i beregningen, men fordi kommunen har krevd at det må gjøres på denne måten. Alternativet var at døgnmulkt på kr 500,- pr. dag ville begynne å løpe.

Å velge mellom å få 500,- pr. dag i mulkt eller å søke som en dispensasjon, valgte selvfølgelig S. Hanssen å søke slik kommunen krevde.

Det framstår derfor som et tydelig valg fra kommunen sin side at man har ønsket å få saken inn som en dispensasjon, der kravene for å få innvilget søknaden er langt strengere enn om man søker innenfor godkjent utnyttelsesgrad.

Behandlet ulik

Rådmannen sier at man ikke har hatt en søknad å saksbehandle før i oktober 2018. Det er formelt riktig at den siste søknaden kom inn i oktober. Samtidig har S. Hanssen prøvd å ha en dialog med kommunen på hvordan man skal oppfatte saken, og hva det faktiske grunnlaget for å søke, skulle være. Kommunen har vært i posisjon over lengre tid for å kunne påvirke smidigheten i saken, uten å ha villet dette. Kommunens administrasjon har hele tiden valgt å benytte den mest ressurskrevende måten i denne sake, og vært svært streng overfor S. Hanssen i tolkninger av mulighetsrommet i saken. Dette står i klar kontrast til hvordan kommunen har behandlet Klo Grenderåd jf. starten på denne runddansen i 2012.

Når rådmannen opplyser at fylkesmannen var enig i kommunens håndtering av saken, er det viktig å presisere at det gjaldt retten for å kunne kreve døgnmulgt. Fylkesmannen behandlet ikke hele saksforløpet fra 2011 og fram til 2018. Dette kommer ikke tydelig fram i rådmannens pressemelding.

Våren 2018 prøvde S. Hanssen å få til en løsning med kommunen om videre prosess. Dette lyktes man ikke med å få til en dialog om, før ut på høsten 2018. Gjennom møter med kommunens administrasjon, ble man enige om den videre prosessen som nå ligger til behandling hos Teknisk Hovedutvalg. Allerede før siste søknad ble levert, var både S. Hanssen og kommunen av samme oppfatning – at Klo Grenderåd ville påklage saken hvis man gikk for et positivt vedtak. Høringsuttalelsene som er kommet i saken, viser på nytt at Klo Grenderåd ikke ønsker en utvidelse av fiskehjellene.

Næring i flere 10-år

Det har vært drevet fiskehjeller på Klo i mange ti-år. Spørsmålet i denne saken har vært om man skulle tillate en utvidelse av denne virksomheten i tråd med økte behov i fiskeindustrien i Øksnes. Plan- og bygningsloven er i utgangspunktet en JA-lov. Problemene er hvis man ønsker å finne måter å stoppe en sak på, så finnes det også muligheter for dette i loven.

I denne saken har det vært klart hele tiden at Klo Grenderåd er motstander av den næringsvirksomheten som S. Hanssen bedriver. Dette er godt kjent av kommunen og er forutsigbart i saken. Ett enkelt spørsmål som man kunne stilt seg, er «vil det bli vesentlig mer lukt fra anlegget ved å utnytte området for fiskehenging på en bedre måte?» Tvilsomt er vel svaret.

For å bryte saken ned til kjernen av spørsmålet, som rådmannen unnlater å opplyse om i sin pressemelding, men som hun har tatt stilling til ved å innstille negativt i saken. Saksfremlegget gjør det i tillegg svært vanskelig for politikerne å ha en annen mening i saken, uten å måtte saksbehandle selv. Klo Grenderåd får medhold i at S. Hanssen ikke skal kunne tilby mer henging av fisk i Øksnes.

Resultatet er at man eksporterer denne aktiviteten til andre kommuner med påfølgende verdi og sysselsettingseffekt. Det er dette rådmannen egentlig sier gjennom sitt saksfremlegg, og underbygger dette gjennom en ensidig pressemelding.

Grenderåd med makt

Det politiske Øksnes kan følge administrasjonens anbefaling, eller ta grep for å sikre utvidet næringsaktivitet i Øksnes. Hvordan politikerne løser saken vil nok påvirke lokalvalget til høsten, for de som er interessert i næringsutvikling i Øksnes. Da siktes det til politisk handlekraft og ikke politiske løfter.

I denne saken er vi vitne til at Klo Grenderåd har tilsynelatende større påvirkningskraft i Øksnes kommune enn næringsaktører. Det kan videre stilles spørsmål med hva er egentlig Klo Grenderåd og hva er det de representerer.

Med hilsen

Myre Fiskemottak AS

S. Hanssen AS