– Vi skal skape verdier av slog

Øksnes

Det er stor anleggsvirksomhet på Kartneset på Myre for tiden. To svære tankanlegg står allerede ferdige, og om ikke lenge står to nye klar. Ved siden av starter snart byggingen av Vesterålen Marine Proteiners fabrikkanlegg også. Bak etableringen står selskapet Vesterålen Marine Proteiner med gründerne Mikal Steffensen, Geir Olsen og Stian Frivåg, der også Gunnar Klo AS har en liten aksjepost.