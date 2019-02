Kommunestyret får avgjøre

Øksnes

Det ble en relativt kort behandling av dispensasjonssøknaden til S. Hanssen AS om å dispensere fra reguleringsplan for området på Klo. Søker ber om å øke utnyttelsesgraden fra gjeldende 50 prosent til 75, noe administrasjonen i sin innstilling i saken gikk imot.

Kompleks sak

Teknisk hovedutvalg var overraskende raske i sin behandling av saken, og utvalgsleder Torgeir Larsen poengterte at det er vanskelig å ta stilling til hvilken beregningsmodell for utnyttelsesgrad som skal ligge til grunn. Han viste til sivilingeniør Sigurd Hoelsbrekkens redegjørelse fra 2016, som hevdet at området er utnyttet til 49 prosent.

– Dette er innenfor de 50 prosentene som reguleringsplanen stadfester, understrekte han.

Larsen mente at Hoelsbrekkens beregninger bør ligge til grunn for endelig avgjørelse, noe han fikk et enstemmig hovedutvalg med seg på.

Sekundært innvilge dispensasjon

Sekundært tok utvalgsleder til orde for å innvilge søknad om dispensasjon til å øke utnyttelsesgrad til 75 prosent, noe han mente var til det beste for alle parter.

Teknisk hovedutvalg vedtok enstemmig å følge utvalgsleders innstilling og oversendte saken for endelig avgjørelse til kommunestyret, med innstilling om å legge ingeniør Hoelsbrekkens beregning av utnyttelsesgrad på 49 prosent til grunn.