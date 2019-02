Sommarøy Produksjonslag har fått egen båt til ni millioner kroner

Øksnes

Det er ikke lenger noe uvanlig at et fiskemottak går til anskaffelse av et fartøy med kvoterettigheter for å sikre råstoff til landindustrien. Fra før har både Gunnar Klo AS og Myre Fiskemottak AS på Myre eierinteresser i fartøyer, enten direkte eller via underselskaper. Nå kommer altså Sommarøy Produksjonslag AS etter.