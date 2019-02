Øksnes-ordfører tar avstand fra ordbruken til redaktør Hjalmar Martinussen

Øksnes

Som ordfører finner jeg meg ikke i, og tar avstand fra bruken av ordet korrupsjon i denne sammenhengen.

Redaktør Hjalmar Martinussens kommentar: En tankevekker for demokratiet og korrupsjon I saken der Øksnes kommune omgikk loven om offentlig anskaffelse ved leasing av en Mitsubishi Outlander, bekreftet kontrollutvalget i Øksnes i møte sist mandag, grove brudd på anskaffelsesreglene.

Definisjonen på korrupsjon er følgende:

Korrupsjon (utledet fra å korrumpere, latin corrumpere) er å bestikke eller motta bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene. Transparency International beskriver korrupsjon generelt som «misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst».

Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma. Dette er definisjonen på korrupsjon fastsatt av Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge.

Det er stor forskjell mellom saksbehandlingsfeil og korrupsjon.

– Angrer ikke på språkbruken Redaktør i Øksnesavisa, Hjalmar Martinussen, sier overfor Vol at han ikke angrer på å ha brukt begrepet korrupsjon i sin lederartikkel. – Jeg har bare sagt at slike saker kan bli en spire til korrupsjon, og det er noe annet.

Når da redaktør Martinussen bruker så sterke ord i sin leder er det til stor skade for ansatte og ledere.

Administrasjonen har innrømmet feil og at man ikke har fulgt opp forskrifter slik de skal med protokollering etc i gjeldene innkjøp, og har i tillegg satt i gang tiltak for å skjerpe rutinene ved innkjøp. MEN det er ikke korrupsjon.

Jeg synes de ansatte også fortjener ros for å stå på, og det skal være slik at det er lov å gjøre feil, erkjenne dette, og gå videre. Det er stor forskjell på rutinesvikt og korrupsjon og det bør en redaktør være seg bevisst. Hvis man ikke gjør feil, kan man heller ikke lære.

Som ordfører ønsker jeg at vi har ansatte, som gjør sitt beste, tør å ta ansvar, er åpen om det er gjort feil, men som fortsetter å stå på for et lærende miljø. Jeg ønsker ikke ansatte som vegrer seg for å gå på jobb, vegrer seg for om det de gjør er feil og vegrer seg for å bli hengt ut i lokalavisa.

I lederen sier Martinussen at ordfører kunne satt seg bedre inn i saken før hun serverte «sannhet med graverende modifikasjoner» til kommunestyret. Det er faktisk ikke ordførers rolle å grave i kommunens forvaltning for å sjekke ut om det er foregått ting som ikke er gjort etter boka. Dette har vi kontrollutvalget til.

Kontrollutvalget har gjennomgått saken og påpekt at prosedyrer og forskrifter ikke er fulgt. De sier også at de tar til orientering at rådmann har iverksatt prosess med å forbedre internkontrollen på anskaffelsesområdet. I tillegg ber kontrollutvalget, rådmann om å rapportere resultater av det iverksatte arbeidet.

Igjen, det er langt fra saksbehandlingsfeil til korrupsjon og jeg som ordfører tar sterkt avstand fra bruken av ordet korrupsjon i denne sammenhengen.

Mvh

Karianne B. Bråthen

Ordfører Øksnes kommune