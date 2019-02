Øksnes

Mange har nok lenge gått og spurt både seg selv og andre forståsegpåere: «e han kommet, skreien?». Man snakker da selvsagt om det store skreiinnsiget, hvor det tar fullstendig av på kaiene og ved mottakene i regionen. Fra Andøy har det vært rapporter om at innsiget nå er kommet, og nå meldes det samme fra Øksnes.

Bryggeformann ved Myre Fiskemottak, Vesterålens største fiskemottak, sier det i en ukes tid har vært fisket meget godt for spesielt garn- og juksaflåten.

400 kg «på stampen»

– Joda, de har fisket godt i en ukes tid allerede, og på lina har de tatt mellom 300 og 400 kg på stampen. Og det er absolutt et bra resultat på alle måter. Nå er det bare smil og penger i banken, sier bryggeformann Bekken flirfullt.

Må begrense seg

Når det fiskes godt for alle brukstyper, opplyser Bekken at snurrevadflåten har måttet begrense seg for ikke å ta for store hal. Når man snakker om flere titalls tonn fisk – i ett hal – må det til slutt gå ut over kvaliteten. Bekken bekrefter at snurrevadlåten har ilagt seg begrensninger.

– Ja, de prøver å begrense seg. Det er ikke bare å øse uante mengder på kai på kortest mulig tid, sier han.

Tendensen fra Myre Fiskemottak bekreftes ved naboanlegget Sommarøy Produksjonslag. Kaiformann Lasse Johansen sier de etter flere dagers landligge på grunn av uvær endelig er på tå hev.

– Joda, full peising her i dag og alle mann i arbeid. Rapportene fra havet tilsier at dette blir en god dag, før det igjen er meldt uvær i morgen, sa Bekken mandag.