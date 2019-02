– Det er her det skjer

Øksnes

Nav-kontorene i Vesterålen ønsker 12. og 13. mars å vise arbeids og velferdsdirektoratet hva som skjer i Vesterålen. Denne gangen er det spesielt marin sektor og hva denne sektoren betyr for Vesterålen som har fokus.

Besøket starter om kvelden den 12. mars med bedriftsbesøk og fortsetter dagen etter med bedriftsbesøk i Øksnes.

– Dessverre har vi ikke anledning til å besøke alle bedriften innenfor marin sektor i Vesterålen og Øksnes, men vi skal sørge for at de besøkende skal vite omfanget og hva som eksisterer i Vesterålen, sier Nav-leder i Øksnes, Leif Henriksen.

Henriksen fastslår at Vesterålen ikke ville vært det regionen er i dag uten marin sektor og det denne sektoren gir av ringvirkninger.

– I Vesterålen er det utrolig mange muligheter og det er store muligheter for vekst i alle kommunene. Dette er noe som vi ønske sterkt at ledelsen i arbeids- og velferdsdirektoratet skal kjenne til. For å ta ut dette potensialet er det viktig at det er et solid samarbeid mellom alle aktørene og premissgiverne. Sammen kan vi løfte Vesterålen til nye høyder. Se hva samarbeid i Øksnes har bidratt til, viser den lokale Nav-lederen til.