– Jeg er uskyldig i uaktsomt drap

Øksnes

Truls Johansen forsvant på havet natt til 15. juni. Kort tid etter ble tre personer siktet. En for uaktsomt drap og/ eller å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand, to ble siktet for å ha forlatt/ medvirket til å forlate noen hensatt i en hjelpeløs tilstand. Den hovedsiktede i saken er Øyvind Larsen (36). Han var i samme båt som Truls Johansen den natten han forsvant.