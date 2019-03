Skiløpere fra Vesterålen deltok på «Hovedlandsrennet 2019»:

Alsvåg IL gjorde det sterkest

Sist helg deltok over tusen skiløpere fra Norge på Hovedlandsrennet, som er et uoffisielt norgesmesterskap for 15- og 16-åringer, på Gålå i Oppland. Flere av disse var fra Vesterålen, men vesterålingene som markerte seg best kom fra Alsvåg IL.