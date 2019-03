Øksil deltar med to lag i NM for 19-åringer, og har som mål å slå godt fra seg

Øksnes

Kampene tar til fredag. Øksils G19-lag har havnet i pulje med KFUM Volda, TIF Viking og Sarpsborg. Jentene møter Strand Ulv og Kristiansand.

– Guttene har havnet i en utfordrende pulje med gode lag, og må vinne en kamp for å gå videre. Det kommer til å bli tøft, men det er absolutt mulig. Jentene er allerede klare for åttedelsfinalen, så får vi se, sier Hanne Steen.

Steen forteller at turen sørover og ikke minst oppholdet, i stor grad handler om det sosiale. Men det sportslige er også like viktig.

– Aller viktigst er det at spillerne som er med får en god opplevelse. De er såpass gamle og har lagt ned så mye trening for å lykkes, at de har ambisjoner om å gjøre et godt mesterskap. Dette er en fin mulighet for oss til å få matching mot gode lag, selv om de kanskje er hakket for store, utdyper Steen, og legger til at de fleste andre lagene har spillere som er siste års junior og dermed ett år eldre enn Øksils ungdommer.

– Dette er desserten i sesongen, der spillerne som er ekstra motiverte og skjerpet. Og så er det utrolig artig å jobbe med dem, legger hun til.

VOL har tidligere skrevet at Øksil, fordi de totalt skulle sende seks lag til årets NM-turneringer for ulike aldersgrupper, trengte 500.000 kroner for å finansiere deltakelsen. Klubben klarte å samle inn pengene i løpet av halvannen uke.

– Det er ingen lag i Norge, så vidt jeg vet, så betaler så mye for å få lagene sine til NM. Det er dyrt å fly så langt med totalt seks lag, inkludert støtteapparat, samtidig som man skal bo under oppholdet også. Vi kunne ikke fått det noe billigere, understreker Steen.

Totalt 28 personer, inkludert spillere og lagledere, blir med sørover til Stavanger. I tillegg til at en rekke slektninger og venner vil bidra med heiarop og støtte.