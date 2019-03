Slått ut i 8-delsfinale etter å ha tapt kamp som de først hadde vunnet

Øksnes

Øksiljentene slo KFUM Volda ut av NM i åttedelsfinalen, etter en komfortabel 2-0 seier. Dermed var vesterålingene i kvartfinalen, trodde de.

– Da jentene hadde skiftet og satt seg for å spise etter kampen, fikk vi beskjed om at Volda hadde lagt inn protest. Årsaken er at mens dommeren mente at Volda hadde brukt opp alle sine seks bytter på slutten av andre sett, var Voldas lagleder klar på at de bare hadde byttet fem ganger. Laglederen protesterte på dette og ble utvist. Protesten ble tatt til følge, forteller Øksil-trener Hanne Steen til VOL.

Øksil deltar med to lag i NM for 19-åringer, og har som mål å slå godt fra seg Øksil reiser til NM i Stavanger denne helgen, med to lag. Ildsjel og trener i Øksil, Hanne Steen, ser frem til turneringen og tror at de kan bite fra seg, men legger ikke skjul på at det blir tøft.

Siste del av andre sett, fra stillinga 22-20 til Volda, måtte derfor spilles om igjen. Ifølge Steen ble det utfordrende for Øksil-jentene å mobilisere etter den nedslående beskjeden.

– Det ble tøft for jentene å omstille seg etter å ha vunnet kampen, og KFUM Volda vant til slutt settet og kampen 2-1 (19-25, 25-23, 15-6). Det var trassig at det ble sånn og synd for jentene, som var helt uforskyldt, sier hun.

Måtte ut av frustrasjonen

Med tapet forsvant Øksil ut av A-sluttspillet. KFUM Volda gikk videre til kvartfinalen, der de slo Gjesdal 2-1. Volda-laget vant også semifinalen og er klar for finale mot Stavanger søndag.

– Vi kunne hatt en helt annen plassering i dette mesterskapet. Men det er ikke noe å gjøre med. Dommeren har gjort en feil, og det må vi bare akseptere. Samtidig var det viktig at jentene ikke ble værende i frustrasjonen. De klarte å reise seg igjen og slo Lierne 2-0 i neste kamp, noe som var en sterk prestasjon, sier Steen.

Øksil møter Bodø Volley i kamp om 9. og 10.plass søndag formiddag.

I mål med budsjett Øksil skaffet 500.000 kroner Øksil sender hele seks lag til deltakelse i NM i volleyball. Til det trengte de en halv million kroner. De er nå i mål med budsjettet.

Mistet initiativet

G19-laget til Øksil har også vært i aksjon under NM, og vant åttedelsfinalen mot Asker lørdag. I kvartfinalen sto Kristiansand på motsatt banehalvdel.

– Guttene spilte et glimrende førstesett og var i førersetet, men så skuslet de bort ledelsen med tre feilserver på rad. Det har man ikke råd til når man kjemper om semifinale i NM. I andresettet mistet de litt av det offensive trykket, og dermed vant Kristiansand kampen (25-23, 25-17) Ikke lenge etter kvartfinaletapet, møtte Øksil Torvastad i kamp om 5-8-plassen. Kampen var tett, men vesterålingene dro i land en 2-1-seier. (25-18, 17-25, 12-15)

Nærme toppen

Øksilguttene møter Sandnes volleyballklubb søndag, i kampen om 5.- og 6.plassen. Steen berømmer guttene for god innsats og tror ikke at det er mye som gjenstår før de kan spise kirsebær med eliten.

– Egentlig gjør vi et helhjertet forsøk på å gå hele veien. Energien er veldig god, og det er ikke mye som skal til før vi kjemper helt i toppen. Det er også et viktig poeng at guttene er henholdsvis ett og to år yngre enn de fleste spillerne på motstanderlagene, så her vil det by seg flere muligheter senere, slår Hanne Steen fast.